El Pájaro Caniggia confirmó que hace un año y medio que está separado de Mariana Nannis

Hace más de un año, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis pusieron un punto final a su relación. Ahora, salieron a la luz los detalles de la ruptura. El ex futbolista le envió un mensaje a un amigo, en el que confirma la separación de la madre de sus hijos. Además, su abogado, Fernando Burlando, dijo que que no tienen comunicación. El pájaro estaría en Brasil con su nueva pareja, la modelo Sofía Bonelli.

“Hace un año y medio que estamos separados. Ella se fue de la casa de Marbella”, le expresó el ídolo de los argentinos a un amigo. El mensaje de WhatsApp lo difundió Carlos Monti en Pamela a la tarde. El periodista también precisó que Caniggia viajó a Río de Janeiro para poder avanzar con proyectos profesionales.

En un móvil con el ciclo de América, Fernando Burlando, abogado del astro del fútbol, ratificó que su representado y Nannis están distanciados. “La casa que ellos tienen en Marbella hace un año y medio que está deshabitada. Hace un año y dos meses que ellos no tienen diálogo”, detalló.

El letrado también indicó que el Pájaro Caniggia se indignó cuando se enteró que la madre de sus hijos lo vinculó con el consumo de cocaína. “Está indignado con Nannis por las acusaciones de adicciones. Si hay algo que conocemos quienes lo vemos a diario es el homenaje que le hace a la salud y al cuidado de su físico”, sentenció.

Burlando señaló que, pese a la ruptura, todavía ninguna de las dos partes inició los trámites del divorcio. En los próximos días se reunirá con su representado para saber si comienza con los pasos legales de la separación. “Jurídicamente están casados pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me de directivas”, afirmó el abogado.

El Pájaro y Mariana Nannis se conocieron en la década del 80, cuando él se desempeñaba como delantero de River Plate. Según contó la mediática en una entrevista, el entonces jugador la vio en un bar, quedó flechado y consiguió su número de teléfono. “Llamó no sé cuántas veces y me dijo: Yo soy Claudio Caniggia. Yo le contesté: Y mi abuelo patea calefones. Yo qué sé quién sos. Empezamos a hablar por teléfono y después de un mes, nos encontramos”, narró la blonda -en una nota con Este es el show- sobre cómo fue el acercamiento entre ellos.

“Mi papá me llevó hasta el lugar donde nos encontramos a cenar. Y le dije: Si salgo corriendo es porque el pibe está hecho un desastre, es un vómito y me voy. A mí no me encantó cuando lo vi, era normal. No hubo beso la primera salida, me llevó a mi casa. Yo tenía 80 que me llamaban, así que uno más no me iba a hacer problema”, añadió.

Nada de eso ocurrió. Al poco tiempo de relación, El Pájaro y Nannis se casaron en 1988. Llevan más de 30 años de matrimonio y tiene tres hijos en común, Charlotte, Alexander y Axel. La mediática podría reclamarle a su pareja 6 millones de dólares en el proceso de división de bienes.