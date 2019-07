El escandaloso chat privado entre Mariana Nannis y el Pájaro Claudio Caniggia

El abogado Fernando Burlando confirmó que Claudio Caniggia, su cliente, y Mariana Nannis están separados. Al parecer, la ruptura se dio hace un año y medio, después de 30 décadas juntos y tres hijos en común. El punto final de la historia no habría sido en buenos términos y la ex modelo está tan furiosa que le envió algunos mensajes totalmente “sacada”.

En el programa DDM dieron a conocer un chat privado de la rubia con su exmarido, a quien tiene agendado como “Claudio travesti”. Sus reclamos son muy claros. Está molesta por sus “malos manejos” y por enviar algunas grabaciones que llegaron a los medios con facilidad.

“Es todo por tu culpa, por hablar y hablar y mandar audios. Mirá el muerto de hambre de tu hermano ladrón. La reconcha de tu hermana que no tenés. ¿Qué carajo hacés mandando a un abogado a decir pelotudeces?”, le recrimina Nannis.

Carlos Monti fue el encargado de difundir ese material que tanto afectó a Mariana. En el mensaje, se lo escucha al ex deportista diciendo: “Hace un año y medio que estamos separados. Ella se fue de la casa de Marbella”.

Lucas Bertero, periodista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani, también aseguró que una amiga de la ex modelo tiene un material que compromete al ídolo de la Argentina. Se trataría de unas fotos donde se la ve a Nannis golpeada.

Por estas horas, Claudio Paul, de 52 años, está en Río de Janeiro con su nueva novia, Sofía Bonelli. Allí también avanza con algunos proyectos laborales que tenía estancados por su separación.

Burlando, abogado del astro del fútbol, aseguró que El Pájaro está indignado con la madre de sus tres hijos porque lo vinculó con el consumo de cocaína. “Si hay algo que conocemos quienes lo vemos a diario es el homenaje que le hace a la salud y al cuidado de su físico”, señaló en su defensa.

También confirmó que en los próximos días se reunirá con su representado para saber si comienza con los pasos legales de la separación. “Jurídicamente están casados pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me de directivas”, afirmó.