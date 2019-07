El Gobierno respondió a los docentes: esta es la propuesta oficial, punto por punto

Desde las 17.45, el jefe de Gabinete de Ministros, Baltasar Saravia y los ministros de Economía, Educación y Gobierno, Emiliano Estrada, Analía Berruezo y Marcelo López Arias, brindan información acerca de la respuesta del Gobierno a los sectores docentes. En conferencia de prensa Saravia prometió que les "garantizarán el poder adquisitivo a los docentes", con una actualización periódica en función de los indicadores del Indec "en cada uno de los meses que resten del año".

Según detalló, la propuesta del Gobierno incluye:

- Un incremento del 4,9% en julio y otro aumento en cada mes hasta diciembre de este año según los índices oficiales

- En cuanto al transporte, se determinó un "incremento del 50%" que será abonado en el segundo semestre en tres tramos

- Se pagará la diferencia de la asignación extraordinaria de cinco mil pesos -que algunos docentes no cobraron en su totalidad- a partir de mañana

- Se liquidará el fondo compensador a partir de julio y será retroactivo desde marzo con un pago que vendrá de dinero de la Provincia

- Titularización: a partir de ahora se trabajará para que sea garantizada en todos los niveles

En cuanto al impuesto a las Ganancias que los docentes pedían ser excluidos de su pago, el ministro de Economía Emiliano Estrada aseguró que se trata de un impuesto del orden nacional con lo que la Provincia incurriría en la violación de una ley si fuera en contra de esta. "Es un problema que afecta a la mayoría de los trabajadores argentinos del mercado formal registrado", destacó.

Los autoconvocados comenzaron hoy una segunda semana de paro y el pasado viernes rechazaron la propuesta oficial.

Referentes de los docentes autoconvocados comentaron a El Tribuno que consideran que en lo que va del año ya tuvieron una pérdida salarial que ronda los siete puntos. Aseguran que su salario fue muy golpeado durante estos dos últimos años y por eso piden reapertura de paritarias, además de la cláusula gatillo.

"Hay malestar en la docencia porque piensan que el Gobierno no atiende sus pedidos. Es por eso que hasta que no se atiendan estas demandas se va a continuar el paro, el humor de la docencia no es el mejor. La gente siente que está desprotegida", expresaron los autoconvocados.

Desde la Provincia se mostraron abiertos al diálogo. Además sostienen que lo acordado a principios de año lo mejoraron la semana pasada con la propuesta elevada. Desde el sector que está llevando adelante la medida de fuerza expresaron que la suspensión del paro se decidirá en forma colectiva, pero que si no atienden sus reclamos "no se va a resolver".

Anoche el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) informó que "ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales a la contrapropuesta que presentaron" convocó a un paro de 48 horas desde hoy.