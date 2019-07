VIDEO La súplica del entrenador al boxeador que murió luego de recibir una paliza

Murió Maxim Dadashev, el boxeador ruso que había quedado en coma tras la pelea del sábado ante el puertorriqueño Subriel Matías en Estados Unidos.

“Maxim Dadashev murió en Estados Unidos como consecuencia de las heridas sufridas en su combate contra Subriel Matías”, precisó el organismo en un comunicado, en el que expresó su pésame “a la familia y a los allegados” del deportista.

Además, se conoció un video del momento en el que el entrenador del ruso, el estadounidense James “Buddy” McGirt, lo convence de terminar la pelea. “Quiero parar la pelea. Max la voy a detener. Te están pegando demasiado, te están pegando mucho. Por favor, déjame hacerlo, ¿okey?”, le dice el ex boxeador.

“Mírame, por favor, te van a pegar mucho. Si no la detengo, ellos lo van a hacer. Me entiendes, si no lo hago yo lo hará el árbitro. Por favor, por favor Max. Vamos Max. Vamos, debes ser honesto conmigo”, le pedía McGirt antes de avisarle al juez que el ruso no seguiría peleando.

Cuando debía disputarse el último round, James “Buddy” McGirt tiró la toalla. Tal era el deterioro físico de Maxim Dadashev, que ya no pudo volver a ponerse de pie en el vestuario e inmediatamente fue hospitalizado y operado para aliviar la presión en el cerebro provocada por una hemorragia.

Luego de estar varios días en coma, ayer la Confederación Mundial de Boxeo (CMB) anunció su muerte, a través de su presidente, Mauricio Sulaiman: “Con profunda tristeza he leído las noticias sobre el campeón de NABF, el fallecimiento de Maxim Dadashev. La CMB y la comunidad de boxeo se unen en oraciones y apoyo para la familia y los seres queridos de Maxim. Maxim era un gran prospecto y un amigo querido de tantos Que descanse en paz!”.

LA PELEA COMPLETA QUE LLEVÓ A LA MUERTE A DADASHEV