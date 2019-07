Nueva protesta de pilotos en aeroparque: ahora repartieron volantes

Los pilotos nucleados en la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) y de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificaron esta mañana su “rechazo” a la política aerocomercial del gobierno nacional, defendieron “el derecho a protestar de los trabajadores” y no descartaron que la semana próxima vuelvan a leer un comunicado en los aviones.



Lo hicieron en un contacto con la prensa antes de una movilización en el aeroparque Jorge Newbery, tras el conflicto suscitado cuando los comandantes de los vuelos decidieran leer por los altoparlantes de la aeronave una proclama cuando el avión ya se encontraba en tierra.



La concentración de los pilotos se concretó en el sector C de la estación aérea metropolitana, donde el secretario general de UALA, Cristian Erhardt, adelantó que “la protesta no va a generar ningún tipo de demora en los vuelos” y explicó que iban a hacer “una caminata y entregar a los pasajeros" sus "reclamos”.



“Nuestras empresas están con serios problemas para pagar sueldos”, dijo Erhardt y se preguntó porqué “si Aerolíneas Argentinas, como dice Malvido (Luis, presidente de la compañía) crece tanto, sus números son negativos y tiene déficit”.



Aclaró que la actitud de los pilotos “no perjudica a nadie" y dijo: "no hacemos nada, sólo exponemos una realidad y elegimos esta modalidad de protesta, leyendo un comunicado en el vuelo, precisamente para no afectar los servicios con asambleas y paros”.

Libertad de expresión

Sostuvo que “hay libertad de expresión en exponer lo que uno piensa” y agregó que “el 90 por ciento de la gente" está de su lado.



Reiteró que “las empresas no están en condiciones de seguir subsistiendo" en esas condiciones y manifestó no tener “ningún problema con las low cost, pero en un marco regulatorio acorde a la realidad”.



Esta mañana el titular de APLA, Pablo Biró, había advertido que si el gobierno escalaba el conflicto, habría “consecuencias” y señaló que no sabía por qué “se armó tanto revuelo" por la lectura de la proclama.



El presidente de Aerolíneas, Luis Malvido, anticipó que se iba a iniciar un sumario a aquellos pilotos que tomaron esa decisión y no descartó sanciones, al tiempo que reclamó el "inmediato cese" de la medida.



"En un país democrático tenemos que escucharnos todos, no estamos haciendo apología de ningún tipo", afirmó Biró al respecto.



Mañana a las 9, se anunció que se manifestarán al igual que lo hicieron hoy los pilotos afiliados a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) con una "jornada de visibilización de los conflictos" que vive el sector.