“A Gago le falta competición, no voy a volverme loco por su apellido"

El DT de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, consideró este viernes que el debut en la Superliga ante Talleres de Córdoba le permitirá escribir “una nueva historia” con su plantel y está “con muchas ganas” ante esa posibilidad.

“Empezamos a escribir una nueva historia con muchas ganas. La preparación fue buena y estamos contentos por eso”, señaló Heinze en conferencia de prensa desde la Villa Olímpica del club.

A su vez, Heinze se refirió a la situación del mediocampista Fernando Gago: “Le falta competición, minutos de juego, entrenamientos. Está bien y le pone unas ganas tremendas. No voy a volverme loco por su apellido. Se va a dar de a poco. Ya lo hablé con él”, señaló.

El Gringo confirmó la reunión que mantuvo con el juvenil Thiago Almada quien está en el interés de algunos clubes europeos.

“Hablé con él y más de una vez. Esas cosas quedan entre nosotros. Uno sale del rol de entrenador, porque hablamos de un chico de 18 años que tiene una sonrisa muy linda y no quiero que la pierda”, indicó Heinze.

Heinze celebró la inminente incorporación del volante Lucas Janson a quien describió como “un jugador con profundidad” que le otorgará “alternativas” al equipo.

Para enfrentar a Talleres, Heinze deslizó la posibilidad de incluir juveniles en la formación. “Voy a poner en campo a los juveniles que estén en condiciones de estar, no por necesidad. No hay que quemar etapas”, concluyó.

Vélez debutará el próximo domingo en la Superliga cuando enfrente como visitante a Talleres de Córdoba desde las 15.30 en el Mario Kempes.