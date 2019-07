Debutan Los Gauchos, con muchos salteños  

De Buenos Aires 1951 a Mar del Plata 95’ pasaron 44 años y de esos Panamericanos a estos, otros 24. Los tres juegos tienen algo en común: registran las únicas presentaciones de Los Gauchos, la Selección argentina de béisbol.

Hoy, con nueve peloteros salteños, Argentina sale a escena en la sede de Villa María del Triunfo, a partir de las 17.05 de nuestro país. El rival: nada menos que Canadá, el bicampeón de los juegos más importantes del continente.

Para Salta es un hecho inédito, porque es el deporte que más títulos le otorgó a la provincia.

Es cierto que en esos Panamericanos del 51 no se registró presencia provincial y si hubo seis salteños en Mar del Plata, pero esta vez son nueve representantes de nuestro territorio dentro del campo de juego: Exequiel Talevi, Mauricio Costa, José Gerez, Mauro Schiavoni, Lucas Montalbetti, Lucas Ramón, Ezequiel Cufré, Federico Gómez y Diego Echeverría, además del mánager Rolando Argendo y sus asistentes Gabriel Sansó (coach de bateo), Federico Bisbal (quality coach) y Francisco Postigo (catcher de bullpen).

Los Gauchos arribaron a Lima el pasado miércoles tras una gira por República Dominicana que incluyó una histórica victoria sobre el seleccionado nacional por 7 a 5.

Argentina se alojó en la Villa Panamericana y realizó entrenamientos en el campo de béisbol que oficialmente se inaugura hoy.

Arnedo, el entrenador de Argentina y encargado de la academia de los Arizona Diamndbacks en el Caribe, dialogó con El Tribuno sobre el debut de Los Gauchos.

“Estamos bien, en puesta a punto final para mantener lo que venimos haciendo. Nos estamos adaptando al campo de juego sintético porque la mayoría de los jugadores no juegan en este tipo de césped, así estamos acostumbrándonos al pique y demás situaciones”.

Sobre la motivación de los peloteros argentinos, dijo: “Estamos muy bien, todo en orden y realizamos reuniones a diario. Están todos muy motivados, con energía positiva. En la gira terminamos de madurar, entendemos a lo que queremos jugar así que ahora a disfrutar de este Panamericano”.

Además, Arnedo contó a El Tribuno que el pitcher abridor será un salteño: “Ezequiel Cufré se subirá al montículo y todos los relevos están disponible. Ante Colombia lo hará Federico Tanco y vs. Cuba será Diego Echeverría (el bonaerense radicado en nuestra provincia)”.

A estadio lleno

El diamante de béisbol cuenta con más de mil asientos en sus tribunas y no se consiguen tickets para hoy. Y se espera a casi 100 asistentes de Salta, quienes viajaron en diferentes tandas para alentar a Los Gauchos. La mayoría de ellos son familiares, amigos y fanáticos que exclusivamente observarán los encuentros de nuestra Selección de béisbol.

A destino

Para Los Gauchos pasaron más que 15 meses desde aquel histórico 21 de abril de 2018 cuando vencieron a Brasil, se consagraron campeones sudamericanos y lograron la clasificación a estos Juegos Panamericanos.

El béisbol argentino llega a esta competencia sin ser anfitrión por primera vez en su historia. Ese sábado 21, el estadio Nacional de Ezeiza pudo resistir a una fuerte tormenta previa y Los Gauchos vencieron al combinado verdeamarelo sin inconvenientes por 7 a 1.

La bocha de la final se trasladó desde Ezeiza a Lima, 15 meses y ayer, a través de El Tribuno, fue recibida con alegría por el plantel argentino.