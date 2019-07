Analizan descontar a los docentes que adhieran al paro desde mañana

Luego de que cientos de docentes hoy no volvieran a las aulas en continuidad con el paro, el jefe de Gabinete Baltasar Saravia confirmó que analizan sanciones para quienes desde mañana adhieran a la medida de fuerza. Así lo dijo hoy por Radio Salta luego de ratificar que fue firmado el decreto con el aumento del 7,5% y la modificación de otros ítems.

"Ya la situación tiene que canalizarse dentro de la prestación. Hoy fue notificado el decreto así que ya mañana los docentes tienen que estar en las aulas sino tendrán las sanciones que correspondan porque debemos velar para que los chicos vuelvan a clases", dijo hoy en la entrevista radial.

El paro de hoy superó en promedio el 50% en las escuelas de toda la provincia si bien no hubo estadísticas oficiales -desde el movimiento de los autoconvocados hablaron de un 80%-. Además, unos 600 docentes realizaron una marcha esta mañana en calles céntricas y otro grupo se apostó en el expeaje Aunor, donde cortan la circulación vehicular cada 10 minutos. Desde ese lugar, uno de los manifestantes dijo que van a continuar con la protesta hasta que no exista un documento firmado por el Gobierno en el que se explicite el compromiso de no descontar los días de paro.

El incremento de sueldo que la Provincia otorgará a los educadores y a los estatales en general y que ya verán efectivo este miércoles en sus bolsillos (según decreto 1046/19) es del 7,5 por ciento (un 4,9 por ciento correspondiente a la inflación de junio y un 2,6 al índice estimado para julio), quedando asentado además que desde agosto las liquidaciones se harán con la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de forma automática.

Saravia afirmó que con esto, el Gobierno deberá destinar más de 10 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado para sueldos.