De Rossi fue presentado y habló de todo

Daniele De Rossi afirmó que el objetivo de Boca no debe ser sólo la Copa Libertadores, sino intentar "ganar todo" lo que compita durante la temporada. "Mi objetivo son los que tiene Boca, que es mi equipo, que es este año y quién sabe cuánto tiempo. El objetivo de Boca es ganar la Libertadores, campeonatos, es ganar todo. Estoy acá para ayudar, dar mi aporte", indicó en conferencia de prensa, durante su presentación oficial.

El jugador de 36 años evaluó que necesitará "una semana o diez días" para acondicionarse futbolísticamente a la idea del entrenador Gustavo Alfaro, que planea su debut por la Copa Argentina frente a Almagro.

"Yo me entrené casi los dos meses que estuve quieto, me entrenaba duro. Pero una cosa es entrenarse solo corriendo dos horas como un loco, otro es jugar a la pelota, necesitaré una semana, diez días, no lo sé. Esto lo decidirá el DT", sostuvo. .

De Rossi destacó la importancia de Nicolás Burdisso, manager de la institución y ex compañero suyo en Roma, para aceptar la propuesta: "Primero le dije enseguida que sí, pero después le pedí un tiempo para pensarlo un poco junto a mi familia. Nicolás es un profesional serio y me dijo que venía a un club con cosas para ganar. Él es mi garantía".

Consultado sobre el fanatismo que le demostró el hincha desde su arribo al país, el italiano reconoció que "esa pasión es increíble y la mejor forma de agradecer es hacer mi trabajo de manera seria y comprometida".

Si bien reconoció que en algún momento pensó en el retiro, negó que la decisión haya estado tomada y dijo que "los periodistas deberían responder por esos rumores".

"Boca puede ser un lugar bueno y apto para trabajar. Yo necesito gente seria, con estructura adecuada, como en Europa y acá hay eso", expresó.

De Rossi, que estuvo en la conferencia acompañado por el presidente Daniel Angelici, fue claro sobre su elección: "Podía ir a un lugar más relajado a jugar, pero yo sólo conozco un camino y elegí vivir en un lugar con gente loca por el fútbol y siento que esta elección me hará mejorar como persona".

Por último, negó que su familia haya estado aterrorizada por venir a Argentina: "Estamos muy felices de estar acá".