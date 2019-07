El salteño Quiroga va por un lugar en la final

Con el bronce ya en su poder, el salteño Ramón “Hormiga”‘ Quiroga irá mañana por el boleto a la final de la categoría mosca en los Juegos Panamericanos que se disputan en Lima.

En la base naval del Callao, el púgil nacido en Orán dialogó con El Tribuno y contó cómo llegó a ser parte de los 14 representantes de la provincia en la competencia más importante del continente.

Radicado actualmente en Mendoza, la “Hormiga” contó que pese a estar lejos de su ciudad natal, lleva a la provincia en la sangre.

“Nací en Orán y toda mi familia es oranense. Arranqué a boxear a los 14 años, fui pupilo de Juan Carlos Videla, quien fue mi entrenador y formador”, contó el salteño.

Para Quiroga, Videla fue fundamental en su vida deportiva: “Es el que siempre me apoyó, siempre me dio consejos para seguir y a cuando cumplí los 18 años me fui a Mendoza a entrenar, a hacer mi carrera amateur”, contó.

En el Cuyo fue adoptado dentro del ring por Pablo Chacón, el exboxeador olímpico. “En el 2016 entrené con los boxeadores cubanos que se preparaban para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ahí fue cuando comencé a entrenar fuerte, con más exigencias”, añadió el boxeador. “Luego llegó el Nacional de mayores en Salta y fui campeón. A partir de ahí comencé a disputar la World Series y fui parte de la Selección argentina amateur”.

El oranense se destacó en los Juegos Odesur 2018, en Cochabamba, donde consiguió la medalla de bronce. “Ahora ya tengo la de bronce en los Panamericanos y siento mucha emoción, pero ahora voy por la final”. Finalmente indicó: “Me gustaría agradecer a toda la gente que me apoyó de Salta, de Mendoza y de toda la Argentina. Llegaron sus buenas vibras. Les quiero dejar un abrazo a mi familia, al profe Videla y a Chacón”.

La Hormiga peleará hoy, después de las 15, frente al dominicano Rodrigo Marte de la Rosa. Si logra vencerlo, tendrá asegurada la medalla de plata y buscará la de oro en la final.

De nuestro enviado especial.