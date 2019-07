Transener se disculpó por el apagón y aclaró que no fue por falta de inversión

La compañía Transener pidió hoy "disculpas por las molestias ocasionadas" por el apagón del 16 de junio, aunque aclaró que "la falla se debió a un problema técnico puntual, y no a la falta de inversión y mantenimiento".

Tras la exposición en el Congreso del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, donde responsabilizó a la transportista por el apagón, la firma emitió un comunicado para explicar los motivos que originaron la falla que dejó a todo el país sin suministro eléctrico.

"La falla se debió a un problema técnico puntual, y no a la falta de inversión y mantenimiento", indicó la firma para luego efectuar diversas especificaciones técnicas que produjeron el desperfecto.

La compañía reconoció "la cuota de responsabilidad por los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, pide disculpas por las molestias ocasionadas, hace frente a las sanciones que le correspondan en los términos de su Contrato de Concesión y renueva el compromiso de mantener y mejorar la prestación del servicio público a su cargo". .

Sobre el origen de la falla, explicó: "Dado el cambio de la configuración del corredor Litoral, a raíz del by pass entre las líneas de 500 Kv Colonia Elía – Campana y Colonia Elía – Manuel Belgrano, el mecanismo de Desconexión Automático de Generación (DAG) no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por el sistema de protección".

"Que ese cambio transitorio de la configuración del sistema se realizó por el traslado de la torre 412, y con el objetivo de mantener la capacidad de transporte de energía eléctrica posible del corredor Litoral", agregó.

Señaló que "a raíz del gran volumen de energía despachado desde ese corredor y la falla del DAG, se generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que no pudo ser contenido por las restantes barreras de contención del sistema, ajenas al transporte eléctrico".

"Que la empresa desarrolla un plan de inversiones creciente y sostenido, que en los últimos 3 años triplicó el promedio del período 2002 – 2016", remarcó.

Indicó que Transener, controlada por Pampa Energía e IEASA empresa del Estado, en partes iguales, "se encarga de operar y mantener el sistema de transporte de extra alta tensión".

Precisó que la empresa "está compuesta por más de 1400 personas de reconocida formación profesional, que en los últimos 25 años logró indicadores de calidad técnica mejores que los requeridos por el contrato de concesión, y de los mejores a nivel internacional".

"Que esos niveles de capacidad operativa se vieron reflejados en la rapidez con que se recuperó el servicio tras la interrupción", destacó Transener.