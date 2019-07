Rurales se movilizarán a la Fiesta del Tabaco para pedir que la Provincia se haga cargo del subsidio nacional Intercosecha. Los senadores de la región están enterados de la propuesta del gremio de Atres, mediante la cual la Provincia tendría que erogar $ 2.300 para unos 9 mil trabajadores, con retroactivos.

La Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) reclamó que la ayuda financiera de Nación denominada Intercosecha no está llegando de forma regular a los casi 9 mil beneficiarios de esta parte de la provincia. Y que debido a esta anomalía, aún sin solucionar por parte del Gobierno nacional, se movilizarán con los sectores gremiales del campo y la preindustria para reclamar el pago, de apenas $2.300.

Ernesto Ojeda secretario general de este sector, puntualizó a El Tribuno que de la ayuda podría fácilmente hacerse cargo Provincia, ya que los montos del total erogado para esta asistencia a los trabajadores no supera los 20 millones de pesos mensuales. "Así como a los docentes, el Gobierno provincial podría afrontar esta ayuda financiera que por lo visto Nación está por dejar de lado. El fondo compensador a los maestros llegaba de Buenos Aires, ahora se hace cargo Provincia. Nosotros estamos en las mismas condiciones".

El dirigente dio a modo de ejemplo que en las provincias cítricas los gobiernos provinciales se hicieron cargo de este subsidio para los trabajadores del campo, "no son grandes erogaciones para una ayuda financiera que en definitiva termina movilizando los pueblos en donde está asentado el trabajador".

Ojeda mencionó que los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial deben estar registrados por la patronal al menos con cinco meses. "Algunos trabajadores no cobraron junio y julio. Muchos de ellos ahora comienzan a trabajar en los campos en el mes de agosto. Es decir que esta ayuda económica no les correspondería. Se les termina el receso estacional".

"No son grandes montos los previstos para esta ayuda financiera. Pero el Gobierno nacional no ve cómo esta pequeña inyección de dinero aliviana nuestras economías locales. Si Nación no puede, que lo haga Provincia".

Sobre la convocatoria a movilizarse en la región, Rosana Rearte, del mismo gremio de Atres, confirmó una manifestación pacífica en la fiesta del tabaco de este miércoles en Chicoana, y luego la movilización de toda la región hacia Salta capital.

"Sabemos que en Chicoana concurrirán numerosos funcionarios nacionales y provinciales. Es ese el lugar de manifestarnos y peticionar por los trabajadores. Varios senadores de la zona del Valle de Lerma están al tanto de nuestros reclamos".

El año pasado, ante la misma difícil situación de las economías regionales y la quita de este subsidios nacional a miles de trabajadores del campo y la preindustria, los gremios de la Asociación de Trabajadores y Estibadores de Salta (Atres), el Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT) y el Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (Suetra) se movilizaron en Salta capital y en las localidades del Valle de Lerma.

Evidentemente el sector del de la producción tabacalera no es tratado de la misma manera que los trabajadores de otros cultivos, como los cítricos y el azúcar, que están cobrando.