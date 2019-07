A medida que avanzan los días son más las escuelas que comunican a los padres que los docentes volverán a las aulas. Mientras tanto, un grupo de autoconvocados que aún mantienen la medida de fuerza analizan esta tarde si levantan el paro que mantiene desde hace tres semanas. En medio de una fuerte y acalorada asamblea, los organizadores realizaron una primera votación a mano alzada, pero por la paridad decidieron separarse en grupos. En estos momentos deciden.

En sus planteos, los delegados departamentales señalaron que los docentes "no quieren recibir migajas". En todo momento manifestaron que acatarían lo que resolviera la Asamblea Provincial pero cuestionaron la actitud de la ministra de Educación, Analía Berruezo, a la que señalaron como "patoteril". Además rechazaron el decreto 1046.

La Asamblea Provincial fue convocada tras la reunión "informativa" que tuvieron los delegados con Berruezo. Durante el encuentro, la funcionaria reiteró que no hay una nueva propuesta oficial y que la negociación está cerrada, aunque destacó que el diálogo sigue abierto. Es decir que no se ofreció una nueva mejora, sino que les informó sobre el proyecto de recuperación de clases con el compromiso de que no se descontarán los días de paro.