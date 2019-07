La familia de Santiago Maldonado convocó para mañana a una marcha a Plaza de Mayo para reclamar justicia y el esclarecimiento total del caso, al cumplirse dos años de su desaparición.

Sergio Maldonado, hermano del tatuador, pidió "no entrar en provocaciones" durante la marcha, y advirtió que "no sería la primera vez" que "el Gobierno genere algún disturbio".

Agrupaciones de derechos humanos marcharán este miércoles a las 17:00 a la histórica plaza para manifestar un nuevo pedido de justicia en el caso del joven hallado muerto en octubre de 2017 cerca de una orilla del río Chubut, tras permanecer 77 días desaparecido luego de un desalojo realizado por Gendarmería en un predio ocupado por una comunidad mapuche en esa provincia.

"No se cumplen dos años de la muerte de Santiago sino de la desaparición forzada", expresó Sergio Maldonado en referencia a la fecha elegida para la marcha y precisó: "No se puede determinar cuál fue la fecha de muerte, por eso pedimos que no se cierre la causa y pedimos que se investigue".

En declaraciones a radio El Destape, el hombre se refirió a la posibilidad de que haya algún incidente durante la movilización, como ocurrió en 2017 y 2018, y sostuvo que "no hay que entrar en provocaciones", al tiempo que consideró que "si el Gobierno genera algún disturbio, no sería la primera vez".