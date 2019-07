Tras cinco meses de relación, Pampita se separó de Mariano Balcarce

"Estamos distanciados, no sé qué pasará", se limitó a decir en una entrevista.

Luego de su ruptura con Pico Mónaco, a fines de enero pasado, ahora Pampita se encuentra separada de Mariano Balcarce, su última pareja. "Estamos distanciados. No sé qué pasará", se limitó a decir la jurado del Bailando sobre el futuro de su vínculo con el empresario, de quien hace ya dos semanas que se encuentra distanciada.

Así se lo afirmó en un mensaje a Pía Shaw, columnista de El Espectador, de CNN Radio.

Vale recordar que el romance, que se había iniciado en febrero pasado, luego de un primer contacto vía WhatsApp y un café compartido en Miami, se oficializó cuando se mostraron juntos durante la gala de la Fundación Huésped.

"Estamos muy contentos, muy felices, es una relación que lleva pocos meses y él no es del medio, así que le digo que haga lo que quiera, que hable o que no hable, como quiera él", fueron las primeras palabras de Pampita ante la prensa, acompañada de su nueva pareja. Más escueto, Balcarce también dejaba traslucir sus primeras sensaciones. "Me sorprendió como mujer", manifestó.

"Estoy muy tranquila. Por eso lo dijimos. No tengo nada para decir. Lo que hubo para decir ya lo dijimos así descomprimimos un poco y podemos estar tranquilos", había afirmado la conductora de Pampita Online apenas trascendió el romance, buscando evitar el asedio mediático.

"Estoy cuidando mucho la privacidad de mi pareja, tratando de no dar detalles de la relación. Voy a tratar de manejarme así el mayor tiempo posible", comentó apenas iniciado el noviazgo.