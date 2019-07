VIDEO Luis Ventura: “Fue feo descubrir que lo que viví con Jorge Rial había sido mentira”

Hace cinco años, el mundo del espectáculo quedó en shock cuando Jorge Rial anunció, en vivo en Intrusos, que había echado del programa a su amigo de toda la vida, Luis Ventura. Fue después de que el periodista admitiera que le había pedido a Fabiana Liuzzi que abortara al hijo que habían concebido en un encuentro clandestino.

Desde entonces, la dupla chimentera que se había forjado 30 años atrás implosionó y la distancia creció con el tiempo. Rial ni lo invitó a su casamiento con Romina Pereiro. Hoy son prácticamente enemigos, pero Ventura no quiere hacerse cargo de esa guerra fría. “Para mi siguió siendo mi hermano, pero la devolución del otro lado era distinta”, aseguró em Hora 25, el programa de Jorge Lanata en Todo Noticias.

En la charla, Ventura recordó cómo fue la salida de Intrusos. El preveía que llegaría ese día pero no esperaba que se diera de una forma poco transparente. “Me desenfocó la manera, sé que tenía fecha de vencimiento, ya había tocado techo hacía tiempo, pero seguía por una cuestión de relación, estaba cómodo”, reconoció.

“Yo el último año en Intrusos planteé que no quería estar más en el piso. Quería salir a hacer notas. Para mí el periodismo no es el que conduce, es el cronista, el productor, el archivero. Duré porque no me desvivía por conducir. Estaba al costado todo el tiempo y cuando no me tocaba, no me tocaba”, recordó.

Después del escándalo, Rial le aseguró que debía tomarse una licencia hasta que se calmaran las aguas, pero al final, la realidad fue otra. “Me enteré por televisión que me habían despedido. A mí nunca me dejó claro que él me quería echar. Lo feo es (reconocer) que después de 30 años lo que viviste era mentira, todo lo que me emocionaba, lo que quise, era mentira. Pero en el último tiempo lo desconocía como el amigo que conocía”, lamentó.

Ventura permaneció en el canal América con su programa, Secretos Verdaderos las autoridades lo apoyaron. Además, justo había firmado un contrato por dos años más en la emisora. Hoy permanece en el canal como una de las figuras centrales. Participa en Involucrados, en Infama recargado y en Polémica en el bar.

Lo sacaron de la revista Paparazzi

Luego pasó a explicar cómo fue esa famosa separación de su compañero de carrera no sólo en la tele sino en la revista Paparazzi. “A Jorge lo desconocí, no era el Rial que yo conocía”, dijo Ventura y entonces Lanata le preguntó por la “pelea”. Ventura lo cortó en seco: “Yo no me pelé. No voy a contar las cosas de él” y agregó: “Para mí fue siempre mi hermano, mi amigo. Siguió siendo eso pero la devolución del otro lado era distinta. Yo no cambié. Él decidió sacarme como director de Paparazzi. Yo no soy de mirar para atrás. No se cómo está la revista".

Reconciliacion con Lanata

“Vi de buen animo y mejor de salud‘, dijo Luis Ventura sobre Jorge Lanata, tras pasar como invitado por su programa. “Tuvimos coincidencias en cuanto a la profesión y los medios”, apuntó, sobre este primer reencuentro en cámara, luego de varios años enfrentados.

“Yo fui coach de Leonardo Fariña cuando apareció en los medios. Lanata dijo que yo cobraba por hacerlo, cosa que no pasó. Lo hice porque cuando en una pelea diez le pegan a uno, yo estoy con el uno”, aseguró el periodista de chimentos en Involucrados. Y apuntó: “El día que le entregué el Martín Fierro de Oro en la radio, lo encuentro detrás del escenario y me extiende la mano. Me agradeció la distinción. Habíamos estado peleados, casi llegamos a las trompadas”, señaló.

En la entrevista que le realizó Lanata, Ventura se tomó un momento para reflexionar sobre el estado de los medios en la actualidad. “Veo mucha operación. Lees lo mismo en todos lados”, apuntó en un momento. Y luego, hizo referencia a su pasar económico: “Gané muy buena guita. Siempre me buscaron porque laburo”.

Pero el ex Intrusos también habló de su vida personal. “Me casé a los 24 años, me separé a los 27. Era una mujer divina pero el desastre era yo. Entonces me enamoré de Estela, la madre de mis hijos, Facundo y Nahuel. Después vino lo de Antonito -el hijo extramatrimonial que tuvo en 2014 con la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi-. Con Estela estuvimos juntos 32 años. Ahora vivo con mi mamá”, le contó anoche a Lanata.