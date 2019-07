El sufrimiento de Gabriel Arias: la decisión que tomó por las duras críticas en Chile

El cielo y el infierno en un puñado de meses. La cercanía que permiten las redes sociales puede convertirse en una pesadilla para un jugador de fútbol y Gabriel Arias, arquero de Racing y de la Selección de Chile, lo sufrió en carne propia. Después de la derrota por 3-0 frente a Perú en las semifinales de la Copa América, se vio forzado a cerrar su Instagram por los insultos que recibió en su cuenta personal. Los exacerbados y verborrágicos fanáticos lo calumniaron por su error en el segundo gol del conjunto de Ricardo Gareca.

Arias, uno de los bastiones del Racing campeón de la Superliga, afrontó la difícil tarea de heredar el puesto que había sido defendido durante los últimos años por Claudio Bravo. Ante la comparación, el arquero chileno recibió múltiples críticas. En la previa del partido contra Perú, con la voz quebrada, confesó la carga que supone para él: "Se habla mucho de la sombra, pero trato de enfocarme en esto. Recibo muchas puteadas, muchas cosas por redes sociales, muchas críticas pero es feo porque lo que realmente importa es la persona y mi familia es la que lo vive más de cerca, le afecta más a ellos que a mí".



Su deseo era ser campeón con Chile no solo para festejar el título: con el trofeo entre manos imaginaba un cese instantáneo a las críticas: "Ojalá podamos terminar esto de la mejor manera, así todo eso que se habla, mi familia pueda tener un poco más de tranquilidad. Es feo que critiquen tanto a un hijo, que hablen mal de él, ojalá podamos terminar esto de la mejor manera para que todo lo que se habla de mí quede a un costado", había expresado en la antesala a las semifinales.

Reinaldo Rueda, entrenador chileno, lo defendió: "Gabriel ha estado grandioso, hizo un campeonato muy bueno. Salió campeón con Racing en Argentina. Mostró un gran rendimiento. Por este resultado no nos podemos ir al otro extremo. No podemos sacrificar a Gabriel. Hoy lo que no funcionó fue el colectivo. Hay muchos factores que influyen. La convocatoria de Arias era la más esperada por todos", reflexionó el técnico colombiano.

Fuente: La Nación