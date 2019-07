Nuevas tarifas de transporte: El boleto general costará $24

Los ediles de Tartagal, con el voto favorable de la bancada oficialista y del Frente Grande, que conforma el bloque unipersonal del edil Doddy Arias, autorizaron el aumento de las tarifas de taxis, remises y boletos urbanos de pasajeros, en la última sesión realizada el martes anterior.

Los proyectos presentados, que estaban en análisis en la comisión de transporte que preside Luis Alberto Hid (PV), tuvieron el dictamen favorable y fueron aprobados en el recinto. Quienes no opinaron fueron los cuatro ediles radicales, que, según la opinión de Jorge Luis Gabito (PV), "consideran que el tema de tarifas es potestad del Ejecutivo municipal, un criterio que no compartimos. Desde gestiones anteriores la bancada del radicalismo no vota a favor ni en contra, y no opina al respecto de las tarifas del transporte. Tampoco firman los dictámenes de comisión", precisó el edil Gabito.

Con el aumento que lleva la firma de los 5 ediles de la bancada oficialista, se estableció una tarifa única de $24 para el boleto urbano de ómnibus vigente a partir del 1 de octubre de este año. En cuanto a los remises y taxis, se definió que la bajada de bandera quede en $36 hasta los 1.000 metros y un incremento de $3,60 por cada cuadra a partir de esa base.

Procedimiento irregular

Matías Monteagudo (UCR) explicó que "la propuesta tanto de las empresas de transporte urbano como la de las agencias de taxis y remises entró para su tratamiento hace varios meses, pero como el Concejo venía con altibajos, sesiones sin quórum y levantamiento de sesiones por diferencias en el bloque oficialista, se postergó".

Monteagudo precisó que "los incrementos fueron planteados en el recinto y fueron enviados a la comisión de transporte; el dictamen resultó favorable, por lo que fue tratado en la sesión del martes anterior, pero no lleva la firma de ningún miembro de nuestra bancada y eso tiene una explicación: quienes integramos el bloque radical consideramos que había que hacer un reajuste, pero el procedimiento y los análisis de costo fueron insuficientes. La ordenanza referida a la regulación del transporte establece que un incremento de tarifas debe tener la propuesta realizada por los directos interesados, que son las agencias o empresas de colectivos, la opinión del Concejo Deliberante y también la del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo desde que soy concejal nunca sentó una posición al respecto".

El edil radical consideró que "el DEM cuenta con los medios tantos técnicos como de profesionales para determinar qué tarifa o qué aumento es el más adecuado, pero como en muchos asuntos cuando le pedimos que se expida sobre determinado tema directamente no responde y el resto del cuerpo aplica la mayoría. El tema es arbitrar los medios para que el servicio sea mejor".

La comisión de transporte del Consejo, reunida para decidir las nuevas tarifas

El Ejecutivo municipal

El secretario de gobierno del municipio de Tartagal, Franco Hernández Berni, explicó que "el incremento de tarifas y tal como lo establece la carta orgánica municipal es un atribución y un deber del Concejo Deliberante. Pero los que integran el bloque radical no quiere hacerse cargo de que pertenecen y son afines política e ideológicamente a un gobierno nacional que aumentó de una manera desmesurada los costos de todo tipo del sector empresario y comercial. Por lo menos deberían sentar posición, porque esa es la función del edil, no mirar para otro lado cuando el tema es espinoso".

Hernández precisó que "las tarifas estaban congeladas en $12 desde el año 2017, y con estos niveles de inflación no hay empresa ni servicio que se sostenga, porque el combustible, los costos salariales y mecánicos se han quintuplicado".

El secretario de Gobierno de Tartagal agregó que "las reuniones con el sector de transporte son permanentes, para plantearles las mejoras en el servicio, pero la realidad es que el departamento San Martín debería tener una autoridad sanmartiniana de transporte. Acá no se reciben subsidios y lo único que perciben los empresarios como beneficio es el pase libre, que por cierto también su distribución está en discusión. Pero que sean los concejales radicales los que no quieran opinar sobre el aumento de un servicio es bastante curioso".