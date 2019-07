El primer triunfo en motos del Silk Way, tiene el apellido Benavides  

A diez años de su creación, el Silk Way Rally (también conocido como la Ruta de la Seda) que se disputa en Rusia, Mongolia y China, incorporó motos recién en esta edición y ayer los hermanos Kevin y Luciano Benavides hicieron historia en la etapa inicial de una competencia correspondiente a la segunda fecha del Mundial de Rally Cross Country.

El mayor de los hermanos, piloto oficial de Honda, obtuvo el mejor tiempo de los casi 51 kilómetros de especial recorridos entre las ciudades rusas de Irkutsk y Baykalsk, con una marca de 30 minutos y 51 segundos. Tan solo 36 segundos después lo hizo Luciano, el juvenil que no deja de sorprender en el primer equipo KTM.

Ambos, provenientes del enduro, jamás habían logrado un primer y segundo puesto en rally, por lo que la etapa obtenida por Kevin significó una alegría por duplicado.



El podio fue completado por Xavier De Soultrait, piloto de Yamaha, mientras que los principales rivales del más experimentado de los salteños, quedaron a una diferencia considerable al tratarse del primer día. Joan Barreda fue cuarto a más de un minuto, seguido por Sam Sunderland (puntero del Mundial).

En su lucha por el Mundial de juniors, el más chico de los hermanos pudo alejarse de José Ignacio Cornejo que terminó 13º en la general, a seis minutos y diez segundos de Kevin.

“¿Qué más se puede pedir que una etapa así? Es muy bonito empezar ganando, necesitaba para mí, para tener confianza, ya que trabajé bastante en este tiempo”, dijo el vencedor de la primera etapa.

Sin embargo, Benavides puso paños fríos y comentó: “Es cierto que fue una etapa corta, pero estoy bien aunque no hay que confiarse, ir paso a paso. Fue muy bueno hacer el 1 y 2 para los hermanos, un buen inicio de esta carrera. Tiene lugares muy bonitos que seguramente nos va a sorprender”.



Los pilotos tuvieron que atravesar la especial en un terreno con mucho barro, debido a las inundaciones que se produjeron días atrás y sobre eso también reflexionó Kevin. “Es la primera vez que nos toca correr acá a los pilotos de motos, así que poco sabía a lo que nos íbamos a encontrar. Hubo barro, pero vengo del enduro así que estas cosas me gustan”.

No menos feliz que su hermano, Luciano Benavides también realizó declaraciones tras el segundo puesto parcial. “Fueron los primeros kilómetros de la carrera y fue una etapa complicada. Me sentí bien pero no sabía que había hecho un gran tiempo, me sorprendí. El final fue bueno, contento porque por primera vez hacemos 1 y 2 con Kevin”.

Protagonistas

El Mundial comenzó en marzo pasado en Abu Dhabi y en esa fecha Luciano Benavides logró su primer podio, con el segundo puesto logrado. Kevin, con una lesión en su hombro, pudo ser cuarto. Tras el Silk Way Rally, quedará Atacama Rally y el Rally de Marruecos.



Se disputa la etapa 2

La segunda etapa del Silk Way Rally se pone en marcha a la madrugada con el primer tramo largo de especial.

Los competidores se disponen a correr 201, 67 kilómetros de enlace y otros 212,02 km de especial entre las ciudades de Baykalsk y Ulan Ude. El kilometraje total entre una localidad y otra es de 413,69.

Luego, a los competidores les quedará ocho etapas por recorrer hasta la finalización de la competencia, el martes 16.

Cabe destacar que en el tramo 7 (el próximo sábado) entre Dalanzadgad y Bayinbaolige, solamente realizarán enlace de 550,66 kilómetros.