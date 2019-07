Autoconvocados están inquietos pero aseguran la vuelta a clases

Si bien los docentes de la provincia están de vacaciones, las bases ya están empezando a dialogar antes del retorno a clases previsto para la semana próxima.

Este año Salta fue la primera provincia en tomar el receso de invierno. Para la semana del 20 de julio está programada una reunión de revisión entre el Gobierno, la intergremial y los docentes autoconvocados.

La convocatoria para discutir la denominada cláusula de redeterminación está en el decreto 380 desde marzo. Estas reuniones fueron determinadas como trimestrales, para limar las diferencias entre la inflación del Indec y los sueldos.

Con los números en la mesa, se estima que la diferencia será de un 5 por ciento en contra de los docentes. Sin embargo, muchos educadores advierten que en el arreglo no hay nada escrito.

"La docencia está inquieta, está expectante ante lo que pueda surgir en la reunión con los funcionarios del Gobierno de la Provincia. Sabemos que hay voluntad política, que hay algunos que ya hablan de paro, pero debemos esperar a ver qué dicen", dijo el profesor Ignacio Boasso.

Si bien la semana pasada hubo una reunión con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, se sabe que quien tiene la lapicera para escribir los números es el ministro de Economía, Emiliano Estrada.

El bono de 5 mil pesos que se acordó en la última negociación está en el centro del malestar. Todos pensaron que se iba a pagar ese monto por agente y en realidad no fue así. Se hizo un corte en 15 horas cátedra, por lo que al docente que trabajaba menos le pagaron el proporcional, mientras que los que trabajan una cantidad de horas superior no recibieron ese proporcional.

"Hacen lo que les conviene y eso provoca malestar en los docentes", concluyó Boasso.

En tanto que hay otro grupo que se reunirá el 13 de julio en Rosario de la Frontera. Ya confirmaron su presencia delegados de toda la provincia.

"Nos quitan por un lado y dan por otro. Nos quitaron el incentivo y nos dan los aumentos, pero en la realidad los porcentajes no coinciden con la inflación del Indec; nosotros vamos por detrás", dijo el profesor Usi Chaig.

En pesos concretos, los descuentos por incentivo van desde los 400 a los 1.300 pesos. No es homogéneo y la desigualdad genera malestar.

"Ya está todo confirmado para el 13, cuando debatiremos no solo el porcentaje de la cláusula de redeterminación, sino también el pago efectivo del bono, los descuentos y varias ítems que hacen a las condiciones laborales de los docentes en la provincia", concluyó Chaig.

La idea del sector de los autoconvocados es establecer un porcentaje a pedir por la cláusula de redeterminación para llegar a la reunión con Estrada con una propuesta concreta y, en caso de recibir una respuesta insatisfactoria, definir medidas de fuerza. En esa instancia el paro sería una posibilidad concreta. Por lo pronto, las clases comenzarán normalmente.

Sobre la posición de la intergremial, hasta ahora se conoce poco.

El principal gremio, la Asociación Docente Provincial (ADP), atraviesa un proceso complejo interno en su comisión directiva y por ahora nadie conoce los pasos que tomarán, aunque deben sentarse en la mesa paritaria.

El dato para ir a la reunión del sábado

La asamblea de los denominados docentes autoconvocados se llevará a cabo el próximo sábado 13 de julio, en la Escuela Técnica Nº 3.103 (ex Manualidades), ubicada en Alvarado esquina San Martín, frente a plaza Independencia.

A partir de las 12 se realizará la recepción a los cuerpos de delegados de los departamentos de la provincia. Aseguran que todos los distritos tendrán representantes.

A las 12.30 está pautado un almuerzo de bienvenida. Y a las 15 quieren comenzar con la asamblea.

Se llaman Docentes Autoconvocados de la Plaza. Entre sus bases ya se está comenzando a hablar de un paro si no hay respuestas a sus reclamos.

Desde DUS aseguran exámenes y clases

™Los y las trabajadoras aglutinados en Docentes Unidos de Salta (DUS) ya tuvieron su reunión asamblearia el 29 de julio, justo antes que comiencen las vacaciones.

De ese encuentro salió un informe sobre la realidad de la docencia en Salta. Aseguran que, si bien no es nada buena la situación, no hay ánimos para realizar un paro que condicione el comienzo de la segunda etapa del presente ciclo lectivo.

“Nosotros no tenemos representación en la asamblea de Rosario de la Frontera. Sin embargo los que están en DUS no tienen la prohibición de asistir a la otra reunión. Nosotros tenemos ya nuestro informe y lo vamos a presentar cuando nos sentemos todos en la mesa de negociación paritaria”, dijo Carmen Venencia.

En ese sentido, se pudo saber que se analiza la realidad tomando en cuenta algunos nombramientos, la resolución que da continuidad laboral a los docentes de religión y la brecha salarial de cara a la inflación, entre otros factores.

“Las bases están descontentas, pero aseguran los exámenes en el secundario y la vuelta a clases para los chicos del nivel primario. Nosotros vemos que se discuten algunos ítems, pero no la cuestión de fondo”, dijo Carmen Venencia.