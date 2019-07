Kevin mantiene la cima de la general en el Silk Way Rally

Los 212 kilómetros de especial disputados en la etapa 2 del Silk Way Rally, en la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM, fueron complicados para los pilotos, aunque los salteños Kevin y Luciano Benavides lograron mantenerse entre los primeros de la general.

De hecho, Kevin (del Monster Energy Honda Team) continúa como líder, pese a la cuarta ubicación parcial, mientras que Luciano (por el Red Bull KTM Factory Team), ahora se ubica cuarto. El triunfo de la etapa quedó en manos del británico Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory Team)

“Sabíamos que iba a ser una etapa dura y al principio fue bastante técnica bien de enduro, con muchas piedras y cruces feos de agua, con barro, camino angosto en medio de árboles, aunque a mí eso me gusta”, dijo el mayor de los Benavides.

Sobre la etapa 3 que se realizará hoy entre Ulan Ude y Ulaanbaatar que tendrá 448,35 kilómetros de enlace, 243,00 de especial y un total de 691,35 km, Kevin aseguró: “El rally es un juego de ajedrez. Hay que ver como se va dando y mientras, seguir sumando. Hay que estar muy atento”.

Luciano, por su parte, sostuvo: “En general me fue bastante bien, mi ritmo fue bueno, terminé séptimo en la etapa pero muy cerca del quinto, así que es muy bueno como resultado”.

De la etapa 2, comentó: “Era peligrosa y rápida, la última parte me desconcentré e hice algunos errores. En general fue un buen día. Físicamente me siento muy bien y me canse de la cabeza más que nada”.

Kevin mantiene el primer puesto de la general del Silk Way (segunda fecha del Mundial) con 2h52m28s y a tan solo 8s se ubica Sunderland.