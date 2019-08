¿Qué pasa si no fuiste a votar este domingo?

Si por alguna razón una persona no puede votar en estas Elecciones PASO 2019, deberá justificar por qué no pudo hacerlo. En el caso de estar enfermo, deberá presentar un certificado médico en la Secretaria Electoral de la zona de su domicilio para justificar la ausencia dentro de los 60 días después de celebrada la elección.

Los argentinos que viven en el exterior también pueden votar, pero para hacerlo deberán estar inscriptos en el registro de electores argentinos residentes en el exterior. ¿Qué pasa si no voto en las PASO? Todo ciudadano que no vote en las PASO podrá votar en las elecciones generales. En el sitio, Registro de Infractores, se puede saber si un ciudadano figura como infractor y en el mismo sitio se puede regularizar la situación generando un comprante de pago por la infracción cometida. Por cada ausencia a una elección, el ciudadano deberá pagar $50 pesos. Una vez que se imprime el comprobante, el infractor puede realizar el pago correspondiente en los lugares designados. LE PUEDE INTERESAR Un sismo de 5 grados sacudió a Santiago del Estero Aunque está desaparecido, Jorge Julio López figura en el padrón para votar La deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente, o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. En caso de que el nombre de una persona figure en el sistema por error, el sitio permite realizar un reclamo para solucionar el problema. Si un ciudadano no regularizó su situación y no cumple con el pago de la sanción por no presentarse a votar se verá imposibilitado para realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos estatales nacionales, provinciales o municipales. Los adolescentes de 16 o 17 años no tienen la obligación de ir a votar en las Elecciones 2019, pero es un derecho que tienen y pueden optar por hacerlo o no. En caso de no ir a votar, la ley no establece ningún tipo de sanción.

Para tener en cuenta

El voto es obligatorio, por lo que aquellos que no voten deberán justificarlo ante la Justicia electoral nacional para no ser alcanzados por las multas. Cabe reiterar que no votar en esta elección es una infracción que se sanciona con una multa, pero que de ninguna manera impide participar de próximas elecciones. Por lo que, quien por algún motivo hoy no vote, podrá hacerlo sin problemas el próximo 27 de octubre en las generales.