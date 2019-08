Cristina Kirchner le pidió a Macri que "no vuelva a ocurrir" con los datos "lo que ocurrió en 2017"

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió esta noche al presidente Mauricio Macri que "no vuelva a ocurrir" con los datos de las PASO "lo que ocurrió" en las elecciones de 2017, en referencia a la demora de la carga y las supuestas diferencias entre los guarismos del escrutinio provisorio y el definitivo.



La compañera de fórmula de Alberto Fernández emitió un mensaje en video desde Río Gallegos, donde se encuentra después de haberse trasladado a esa ciudad para emitir su voto.



"Quiero pedirle al Gobierno y al presidente Mauricio Macri que, por favor, no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2017", advirtió la ex mandataria, al hacer alusión a la demora en la carga de datos del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de hace dos años, cuando la ex jefa de Estado accedió a una banca de senadora por la provincia de Buenos Aires.



"Felicitaciones a todos y todas, y un agradecimientos muy grande a todas las mujeres y hombres mayores que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos", expresó la ex presidenta por videoconferencia.



Además, Cristina Kirchner planteó que "los números que estamos teniendo de las mesas testigo y las bocas de urna nos hacen ponernos muy contentos y optimistas, no solamente porque ganamos una elección, sino porque muchos argentinos comprenden y apoyan finalmente que las cosas deben cambiar en la Argentina".



"Así como estamos, no estamos bien ni tranquilos. Creo que, en gran parte, los argentinos hemos dejado de ser felices porque son demasiado grandes las dificultades y tensiones", completó la ex presidenta antes de "agradecer a todos aquellos que apoyaron y creyeron en esta propuesta".