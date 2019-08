"Vamos a trabajar para ser la segunda fuerza en la Argentina", dijo Urtubey

El gobernador de Salta y candidato vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, afirmó hoy que el espacio político que integra trabajará para ser "la segunda fuerza en la Argentina", y aseguró que es "muy optimista", porque la performance lograda ayer, en las PASO, fue "un punto de partida".



"Vamos a trabajar para ser la segunda fuerza en la Argentina, porque creemos que nuestro espacio político no tiene techo. Acabamos de nacer y ya tenemos más de dos millones de votos, así que somos conscientes que si trabajamos fuerte podemos llegar a generar un espacio muy grande en el país", dijo el mandatario salteño.



Urtubey formuló hoy estas declaraciones a la prensa salteña, en el marco de un recorrido de obras en el Hospital Arturo Oñativia, de la capital salteña, donde estuvo junto al ministro de Salud Pública, Roque Mascarello.



"Más de 2 millones de argentinos confiaron en nuestra fuerza política, que tiene tres meses de vida, así que para nosotros es un compromiso muy grande, en una situación delicada del país", expresó.



En este sentido, indicó que "advertimos que la reacción frente a esta especie de debacle del gobierno nacional plantea la necesidad que seamos prudentes, para que la gente no sufra todo este tiempo esta crisis que estamos viviendo".



"Creemos que, así como nos hemos consolidado como la tercera fuerza en la Argentina, vamos a trabajar fuerte a efecto de hacer una muchísima mejor elección en octubre", insistió.



El compañero de fórmula de Roberto Lavagna precisó que su espacio dio "el primer paso", ya que la elección es en 75 días.



"Nuestra fuerza política no termina acá. Está empezando. Una vez que logremos un mejor resultado en octubre nos vamos a afianzar mucho más", resaltó Urtubey, quien recordó que en Salta "obtuvimos más del doble que el porcentaje que logramos en toda la Argentina.





De esta manera, el gobernador reflejó que a nivel nacional Consenso Federal obtuvo el 8,22 por ciento, mientras que en Salta esta cifra se elevó a 18,69 por ciento, apenas a dos puntos de Juntos por el Cambio.



"Esto marca que los salteños, más allá de la nacionalización de la elección, han visto bien esta opción", acotó, mientras que sostuvo que "con Lavagna hemos conformado un espacio político que quiere construir futuro en la Argentina".



Luego, aseguró estar "muy optimista", porque el resultado de las PASO "fue el punto de partida", y agregó que Consenso Federal mejorará "muchísimo no solo en Salta sino en todo el país".



Sobre la suba del dólar, Urtubey dijo que se trata de "la falta de confianza que hay en la Argentina", y se refirió a la necesidad de "fortalecer la institucionalidad en la Argentina".



"No podemos tener un país que está atado a lo que pase en una elección, con un u otro candidato", concluyó.