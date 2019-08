Por la suba del dólar no hay entrega de harina a las panaderías

Por la inestabilidad del dólar, los molinos harineros no entregarán harina a las panaderías por algunos días, ya que no tienen un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos.

La harina no tiene precio, advirtió por Radio Salta, Daniel Romano, tesorero de la Cámara de Panaderos de Salta. “No sabemos bien qué lo que vamos a hacer”, dijo el empresario y adelantó que esta tarde habrá una reunión en la Cámara para definir como continuarán en las panaderías. En esa línea, criticó al presidente Mauricio Macri por su actitud de no hacerse cargo de la crisis que se está gestando.

También, el presidente de la Asociación Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, se refirió al respecto, comentó: "nos han informado que han suspendido la venta de harinas, debido a la inestabilidad que hay en el dólar".

"Llamamos a la reflexión en un momento muy complicado de nuestro país. Les pedimos a estas grandes empresas que pongan un poquito el hombro para ayudar, puesto que estamos en una situación donde la gente está pasando hambre", sostuvo el dirigente, en declaraciones periodísticas.

Según Di Cosco, "nosotros somos los que tenemos que poner la cara con el cliente y decirle que sigue aumentando este producto básico en la canasta de los argentinos. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo y entre todos salir de este momento difícil que estamos pasando los argentinos".

"Hay una preocupación muy importante. No venden harina en todo el país porque están esperando que se acomode el dólar, pero yo no puedo aumentar por aumentar, la gente tiene que seguir llevándose el pan", enfatizó.

Por su parte, Juan Carrillo, de la Asociación de Panaderos de Mendoza, comentó que desde este lunes "se produjo la suspensión de la venta de harina, pero calculo que también pasará lo mismo de otros insumos de panadería".

"La medida molesta. No se tiene precio de referencia y para evitar equivocarse prefieren suspender las ventas por dos o tres días", indicó el dirigente, en declaraciones citadas por el portal ambito.com.

En tanto, el presidente del Molino Matilde, René Mangiaterra, explicó: "no es la primera vez que vivimos esto. Pero no hay que generalizar. Estamos vendiendo un insumo, una materia prima tan básica, y en general no desaparece de un día para otro".

El directivo aclaró: "no vamos a abandonar a nuestros clientes. Tenemos una cartera de clientes habituales y no podemos dejarlos sin insumos".