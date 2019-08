Pinola quedó descartado para enfrentar a Racing

Javier Pinola, defensor de River, continuó hoy con los trabajos diferenciados y fue descartado para visitar el sábado a Racing, por la tercera fecha de la Superliga.

El ex Rosario Central se lesionó hace veinte días en el bíceps femoral derecho y, si bien la idea del entrenador Marcelo Gallardo era exigirlo a principio de esta semana, se entrenó nuevamente de manera diferenciada.

Por ello, el director técnico apuntará al retorno de Pinola para el 22 de agosto, cuando sus dirigidos se enfrenten a Cerro Porteño, de Paraguay, como local, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Como consecuencia de la lenta recuperación de Pinola, el que continuará en la dupla central es el paraguayo Robert Rojas.

Sin embargo, la evolución del experimentado defensor no es la esperada y también será seguido de cerca para el compromiso internacional.

En el caso del delantero Lucas Pratto, quien realizó una pretemporada diferenciada por una lesión en el sacro, también está en duda para ocupar una plaza en el once inicial y si no llega va a estar el colombiano Rafael Santos Borré junto con Matías Suárez.

De esta manera, River formará con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Jorge Carrascal; Pratto o Borré y Suárez.