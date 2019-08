Tinelli criticó a Macri por su conferencia: "¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente?"

Tras la contundente derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) del domingo pasado, Mauricio Macri realizó una conferencia de prensa acompañado por Miguel Ángel Pichetto en la que intentó enviar un mensaje de optimismo de cara a las generales de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por la respuesta de los mercados del lunes. "Hoy hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, nos ha pegado muy fuerte el aumento del dólar", fueron algunas de sus declaraciones. "Espero que los que votaron a los K o a otra alternativa, o no fueron a votar… Octubre es una buena oportunidad para pensar si en el pasado vamos a encontrar algo positivo", advirtió.

Las declaraciones del jefe de Estado no le gustaron en absoluto a Marcelo Tinelli que, como siempre que ocurre algún hecho de relevancia a nivel nacional, utilizó los primeros minutos de su programa, ShowMatch, para manifestar sus sensaciones al respecto y brindar sus opiniones. "Estamos todos distendidos después de lo de ayer. Somos todos responsables por haber votado…", dijo ante las cámaras después de presentar a los integrantes del jurado de su ciclo, con una cuota de ironía.

Luego, sí, se puso más serio y reflexionó sobre la importancia del voto: "A este país le costó mucho tener una democracia sólida. Llevó años de sinsabores. Por eso es emocionante ver lo que pasó ayer: los padres y las madres fueron a votar con sus hijos, los aplausos de los jefes de mesa… Enseñarles el valor de elegir a quienes queremos que sean nuestros representantes".

"Votamos cada dos años y esos días son muy especiales porque todos somos iguales -aseguró-. Y menos mal que es así. Estamos felices de ir a votar, yo tengo una emoción los días de votación que es impresionante. Todas las votaciones tienen el mismo valor y la misma importancia: no hay sexo, condición social, nada. Hoy en las redes me salió decir algo porque en un proceso democrático lo más importante es aceptar con humildad la elección de la gente, de todos nosotros. Eso es clave para quienes gobiernan y para la oposición. Todos estamos en un momento difícil y hay que escuchar las demandas porque creo que son urgentes".

En ese sentido, el conductor se refirió al mensaje de Mauricio Macri en el búnker de Juntos por el Cambio, quien dijo "a dormir y a empezar a trabajar mañana desde la mañana". "No podés decir 'váyanse a dormir' -señaló Tinelli-. Con el mayor cariño para el Presidente: nos mandó a dormir sin tener los resultados. Los ciudadanos ya se pronunciaron y ahora son los políticos los que tienen que estar a la altura de las circunstancias. La vocación de servicio de los políticos, para eso los elegimos: no son los dueños, son elegidos por nosotros. El poder lo tiene el pueblo, el que vota. Si yo estuviese de ese lado sentiría que el poder lo tiene la gente, por supuesto. O sea, esa vocación de servicio tiene que estar por encima de las mezquindades electorales".