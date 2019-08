En un "Valle" de lágrimas, Independiente también se quedó sin copa

Independiente resignó su sueño copero y con él uno de sus escasos objetivos del semestre. El rojo quedó anoche eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer derrotado por 1 a 0 en la altura de Quito frente a Independiente del Valle de Ecuador, por la revancha de los cuartos de final de la segunda competencia continental en importancia de Sudamérica.

El español Daniel Nieto, a los 33’ del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria y la clasificación para el conjunto ecuatoriano, que se benefició con el gol de visitante que marcó en la derrota por 2 a 1 en la ida, disputada en Avellaneda.

El rojo comenzó tomando el protagonismo con su presión alta y la tenencia, buscando desequilibrar a Independiente del Valle y con la clara intención de marcar rápido el gol que le otorgara mayor diferencia en el global para clasificar.

En el primer cuarto de hora contó con algunas situaciones claras sin encontrar la definición adecuada ante los ecuatorianos, que lograron soportar ese asedio de los argentinos.

Al promediar la primera etapa, el conjunto local pudo equilibrar el juego en el mediocampo y a partir de allí, también, aprovechó el repliegue de los dirigidos por Beccacece para administrar las energías en los 2.850 metros de altura de Quito, para exigir a la defensa visitante y al siempre atento arquero Martín Campaña.

A poco de iniciado el segundo período, el técnico del diablo buscó variantes en el ataque con el ingreso de Martín Benítez -que llegó a los 200 partidos en la primera roja- en reemplazo del paraguayo Cecilio Domínguez, de opaco nivel.

La intención era proponer contraataques profundos aprovechando el adelantamiento de los locales, para buscar el gol de la victoria que le asegurase el pase a las semifinales y para descomprimir el asedio ecuatoriano.

Sin embargo, los de del Valle fueron trabajando despaciosamente pero sin pausa el predominio en la posesión de la pelota y las exigencias para Campaña.

Independiente, demasiado retrasado, con desesperación trató de mantener la igualdad, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y en está ocasión se rompió la resistencia del guardavallas uruguayo (32’), cuando el ingresado Dani Nieto lo venció con un zurdazo violento de media vuelta y cruzado.

Independiente luego intentó con mucho empuje y amor propio revertir la historia, pero su mística copera no apareció en el estadio Olímpico, debatiéndose en su propia impotencia, que lo llevó a quedarse con un jugador menos por la expulsión del zaguero Figal, en los minutos finales, por doble amonestación, con lo que cerró un desempeño descolorido.



la síntesis



INDEP. (E) 1 INDEP. 0

J. Pinos M. Campaña

A. Landázuri N. Figal

L. León A. Franco

R. Schunke G. Silva

L. Segovia Sánchez Miño

A. Franco F. Bustos

C. Pellerano F. Pizzini

J. Sánchez N. Domingo

C. Dájome P. Pérez

E. Mera C. Domínguez

G. Torres S. Palacios

DT: M. A. Ramírez DT: S. Beccacece

Gol: ST: 32’ Nieto (IDV).

Cambios: ST: 4’ Martín Benítez por Domínguez (I), 12’ Dani Nieto por Mera (IDV), 18’ Ángelo Preciado por León (IDV), 31’ Alejandro Cabeza por Landázuri (IDV), 33’ Andrés Roa por Domingo (I) y 37’ Silvio Romero por Bustos (I).

Incidencia: ST: 45’ expulsado Nicolás Figal (I) por doble amonestación.

Jornada: 4º de final - Vuelta

Estadio: Atahualpa -Quito-

Árbitro: Roberto Tobar