El dólar bajó $2,45 y cerró en $59,71

El dólar bajó hoy $2,45 respecto de ayer y cerró en $59,717 para la venta al público, mientras que en el mayorista la divisa retrocedió $3,15 en relación con la víspera para finalizar en $57,25, en una rueda con poco volumen y con la resolución del BCRA que le permite a los bancos disminuir sus tenencias de dólares, con el motivo de aumentar la oferta de divisas.



La medida, que entró en vigencia hoy a través de la Comunicación A 6754, tuvo impacto en el mercado cambiario y se complementa con la política monetaria de la subasta diaria de divisas y a la intervención oficial en el mercado de futuros.



En términos prácticos, la medida no afecta los depósitos en dólares de los depositantes, sino que tiene que ver con la tenencia de las entidades en propia cartera.



"La medida adoptada por el BCRA pareció tener efecto y en una rueda de desarrollo menos intenso, logró recortar levemente las subas sucesivas del dólar mayorista", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



"Esta medida del BCRA que se conoció a primera hora de hoy, hizo que los bancos tuvieran que reacomodar sus saldos de tenencias de moneda extranjera en general, que rige a partir del martes 20 de agosto próximo", agregó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambio.



El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los US$ 537,7 millones y no hubo operaciones en el segmento de futuros MAE. Mientras que en el de futuros del Rofex, se negociaron US$ 1.114 millones; 10% menos que el día de ayer.



Los plazos más cortos concentraron el 70% del total operado. Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 60,25 y $ 66,703.