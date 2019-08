La Liga, un año más con la magia de Leo Messi

Por 16ª temporada consecutiva, Lionel Messi lidera la legión de argentinos que jugarán en la Liga española, que comenzará hoy con la presentación del bicampeón Barcelona en visita al Athletic de Bilbao.

Sin la presencia del crack rosarino por lesión, el conjunto “culé” visitará el estadio San Mamés desde las 16 (hora de Argentina) con transmisión de ESPN 2 y Directv Sports.

A pesar de su ausencia en la primera jornada por la lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha, Messi lidera una escasa legión de 23 futbolistas argentinos en la máxima categoría del fútbol español y dos técnicos: Diego Simeone, en Atlético de Madrid y Mauricio Pellegrino en Leganés.

El rosarino, de 32 años, se perdió las primeras fechas de las temporada 2004/05 y 2005/06, las primeras dos de su carrera, y luego solo se ausentó en 2009/10.

El DT de Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó la baja por lesión de la Pulga: “No vamos a arriesgar y menos con Leo. Todavía no se entrenó con el equipo. Vamos a esperar pero sigue un proceso de recuperación bastante bueno”, manifestó Valverde.

El capitán de Barcelona entrenó ayer con pelota en la arena pero todavía no se sumó a los trabajos del plantel principal.

Messi se recupera de la lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha.

Volviendo al arranque de una nueva temporada en España, el “Cholo” Simeone será gran protagonista de la temporada con el “colchonero” que hizo mucho ruido en el mercado de pases con la contratación del joven portugués Joao Félix en una suma cercana a los 120 millones de euros.

El equipo madrileño tiene como único representante argentino entre los jugadores a Ángel Correa, quien incluso todavía no tiene asegurada su continuidad en el club dado que podría pasar a Milan, de Italia.

El equipo con más presencia nacional es Leganés que, además de mantener a Pellegrino como DT tras lograr el objetivo de la permanencia, cuenta con Jonathan Silva (ex Boca y Estudiantes), Federico Varela, Alexander Szymanowski y Facundo García.

Los únicos equipos que realizaron fuertes inversiones en valores argentinos fueron Sevilla y Espanyol con las contrataciones de Lucas Ocampos y Matías Vargas, respectivamente. Ocampos, ex River, llegó a Sevilla desde Olympique de Marsella a cambio de casi 18 millones de euros y será compañero de Éver Banega y Franco “Mudo” Vázquez.

El “Monito” Vargas, que nació en Salta pero creció en Mendoza, es el segundo salteño que tendrá la Liga española (el otro es Esteban Burgos, ver página 36) y se convirtió en la compra más cara de la historia de Espanyol por los 11 millones de euros que recibió Vélez por el pase.

Los argentinos en la Liga:

Barcelona

Lionel Messi

Atlético de Madrid

Diego Simeone (DT)

Ángel Correa

Eibar

Gonzalo Escalante

Pablo De Blasis

Esteban Burgos

Espanyol

Pablo Piatti

Matías Vargas

Facundo Ferreyra

Getafe

Leandro Chichizola

Leganés

Mauricio Pellegrino (DT)

Jonathan Silva

Federico Varela

Alexander Szymanowski

Facundo García

Mallorca

Pablo Chavarría

Osasuna

Facundo Roncaglia

Ezequiel Ávila

Sevilla

Éver Banega

Franco Vázquez

Lucas Ocampos

Valencia

Ezequiel Garay

Villarreal

Mariano Barbosa

Leonardo Suárez

Santiago Cáseres

Ramiro Funes Mori