Benedetto: “No me estoy yendo mal, estoy dando la cara"

El delantero de Boca Darío Benedetto, que este sábado viajara a Francia para incorporarse al Olympique de Marsella, aseguró este viernes después de un mes y medio de no hablar con la prensa que estaba “triste de dejar el mundo Boca” pero remarcó: “Mi sueño a mi edad, era jugar en Europa”.

“No me estoy yendo mal, al contrario estoy dando la cara”, resaltó. “Hace dos meses que decían que estaba vendido, pero recién ayer se arreglo todo. Por eso hablo hoy”, dijo el goleador de 29 años, transferido en 16 millones de euros, en declaraciones a Fox Sports.

Y, agregó: “Me molesto que se dijera que no quise estar ante Paranaense. Soy el primero en ponerme la camiseta y querer jugar. Pero estaba lesionado, lo aclaro porque se dijeron muchas mentiras. Tomar esta decisión no fue fácil, lo que viví en la cancha de Boca no lo voy a vivir en ningún lado. El otro día veía el partido en la Bombonera y lagrimeaba de la emoción. Pasaron muchas cosas desde que yo vine hace tres años”.

“Fueron momentos lindos salir campeón, pero también soy consciente que perdimos una final de Copa Libertadores, aunque nos pudimos levantar a tiempo. Ganamos una Supercopa Argentina y llegamos a otra final”, añadió.

Luego hablo de la final perdida ante River en diciembre y recordó que “para el equipo que jugó en Madrid fue un golpe duro perder contra River, pero hicimos borrón y cuenta nueva, logramos una copa y jugamos otra final, es muy difícil perder una final con River y después recuperarte”.

Sobre las declaraciones de Carlos Tévez, acerca de que ahora no es fácil jugar en Boca, comentó: “No me molestó para nada lo que dijo Tevez. No es fácil decirle si a Boca. Y más cuando el hincha pide ganar la Copa Libertadores y no la ganás”.

Después comentó sobre quien puede ser su reemplazante: “No tengo dudas que Wanchope (Ramón Abila) tiene que ser el 9 de Boca, traigan a quien traigan, la van a tener complicada, está muy flaco, está muy bien físicamente, ya me saco la nueve (risas)”.

Sobre su relación con el presidente Daniel Angelici, dijo: “Me junté hace un mes con él y le explique mi deseo de irme a Europa. Nunca se enojó, tengo buena relación. Se portó muy bien conmigo, le tengo aprecio”.

Darío Benedetto llegó a Boca en junio del 2016, jugó 76 partidos e hizo 45 goles, logrando los torneos locales 2016/17 y 2017/18 y la Supercopa Argentina 2018.