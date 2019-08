“En principio se mantendrá el precio del boleto”

Marcelo Ferraris dejó el Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja) y llegó nuevamente a la Autoridad Metropolitana de Transporte. Estuvo al frente del organismo durante el 2013 y 2014. Sin embargo, ahora tendrá mayores responsabilidades que afrontar, (cuando dirigió la AMT administraba solo el área metropolitana y no la provincial).

La expansión en el territorio de injerencia no será su mayor desafío sino que, además del conflicto por las titularidades de licencias de remises, deberá afrontar las denuncias que pesan sobre el organismo regulador del transporte público, por temas como los supuestos subsidios por servicios fantasmas a empresas de ómnibus del norte provincial. Esas sospechas se vinculan desde distintos sectores con la renuncia del ahora expresidente de la AMT, Federico Hanne.

¿Cómo es la AMT que le deja Hanne? ¿Renunció, cómo se dice, por denuncias?

La renuncia de Hanne es por motivos personales. Es un organismo que viene trabajando arduamente, tanto en lo que tiene que ver con el transporte masivo, como con los taxis y remises. Vamos a continuar profundizando medidas en ese sentido. Continuaremos con la lucha del transporte ilegal y tratando de mejorar en lo que sea necesario para brindar un mejor servicio de transporte masivo a la gente, siempre hay cosas que mejorar. Así que trabajaremos fuertemente con esa tarea a los fines de colaborar y continuar con esta gestión.

Entre los temas candentes que deja la gestión de Hanne están las denuncias por subsidios fraudulentos a transportes del norte provincial que destapó El Tribuno.

Obviamente la situación de los subsidios nos interesa muchísimo y analizaremos qué es lo que hay, y haremos lo que corresponda. Hoy por hoy, recién llegado, no tengo conocimiento de la situación. Obviamente que es una área muy sensible y nos abocaremos a ella como primera medida. Si tomé conocimiento a través de medios periodísticos de la existencia de una denuncia, no tengo mayores precisiones con relación a eso, obviamente nos informaremos, y desde ya brindaremos a la Justicia toda la colaboración necesaria para que se investigue.

Luis Trogliero, director general de Rentas, dijo que existían 53 remiseras, pero registradas 35. ¿Qué actitudes tomarán en cuanto a esto?

Es una cuestión que hay que analizar. Con las remiseras que no están registradas, trabajaremos fuertemente para que se registren. Si no, existe un procedimiento y un sistema de sanciones que será tenido en cuenta.

¿Se va a hacer una auditoría?

Hasta dónde yo sé, no hay una auditoría vigente. No sé si habrá alguna programada. Lo que sí se hace en el traspaso es un corte de gestión que es una cosa ordinaria y de rutina. Las auditorías ayudan a fortalecer gestiones y corregir errores. Así que, si viene una auditoría, bienvenida sea.

Hoy (por ayer), hubo una marcha de remiseros en contra del aumento de tarifas...

El aumento de tarifa fue realizado por la gestión de Hanne. Entiendo que hubo charlas con los distintos sectores. No tuve la oportunidad de conversar con los manifestantes, y las puertas de la AMT están abiertas. La idea es tratar de colaborar y mejorar en lo que se pueda el servicio, y desde allí continuaremos trabajando. De lo poco que vi de la manifestación, más tenía que ver con los planes de ahorro de autos y créditos UVA, que son cuestiones ajenas a la AMT.

Uno de los cuestionamientos que se le hace a Saeta, es que no se conocen los balances de la empresa. ¿Obligarán a la empresa a presentarlos?

Tendremos que ver, nosotros como organismo de control, trabajaremos con Saeta como se venía haciendo, viendo de qué manera se podía continuar con la mejora del servicio y sistema. Si el balance es necesario, será requerido.

¿Habrá aumentos del boleto por sobre el peso mensual estimado hasta fin de año?

En principio, se va mantener el cuadro tarifario como estaba previsto. La inflación también le pega al sistema de transporte, y en ese sentido, el costo debe ser cubierto. Si bien gran parte del costo es cubierto por subsidios provinciales y nacionales, hay una parte de ese componente que es el costo del boleto y por eso es necesario el aumento del boleto tal cual estaba previsto.