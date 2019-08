Benedetto aseguró que en Boca no deben pensar en una revancha con River

Darío Benedetto opinó que sus excompañeros de Boca no deben pensar en una posible revancha contra River Plate en la Copa Libertadores, luego de golear a Liga de Quito, de Ecuador, por 3 a 0 como visitante, en la ida de los cuartos de final.

"La revancha la vamos a tener, pero yo creo que sería un error de parte de Boca pensar en una revancha: hay que ir partido a partido y si se da esa revancha que esperamos ojalá que sea para Boca. Pero creo que hay que pensar partido a partido y no en una revancha contra River", afirmó el actual atacante de Olympique de Marsella en diálogo con Fox Sports.

"Siempre es bueno tener revancha. Obviamente es muy difícil que se vuelva a vivir lo que vivimos en Madrid, en la final contra River, una final muy dura que se perdió", recordó sobre el partido que se jugó en diciembre del 2018.

Benedetto convirtió el tanto en la derrota por 3 a 1 en el estadio de Real Madrid, en un festejo polémico porque le sacó la lengua al defensor riverplatense Gonzalo Montiel.

"No fue una sacada de lengua, nunca salí a decirlo porque tampoco vi porqué aclararlo. Cuando Montiel me choca me muerdo la lengua como de rabia, de bronca, y justo cuando me sacaron la foto parece que me estoy mordiendo la lengua", explicó.

Benedetto ya jugó dos partidos en su nuevo equipo, en el que falló un penal el pasado fin de semana cuando igualó sin goles contra Nantes, de visitante.