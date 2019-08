Elisa Carrió: “Cristina me robó la presidencia”

Nuevamente, el oficialismo apuntó contra los resultados de las PASO y despertó la controversia al referirse a algunas denuncias relacionadas con los comicios. En ese sentido, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió afirmó: "Hubo problemas de fiscalización y mucha trampa", al mismo tiempo que culpó a Cristina Fernández de Kirchner de haberle robado la presidencia.

"Vi que había gente que no estaba acostumbrada a la derrota, pero a mí la adversidad me encanta. Yo me aburro cuando no pasa nada, es como tener un marido aburrido, tipo Binner. Independiente de lo que diga Durán Barba, voy a hacer campaña igual, yo soy una porrista, porque hablo desde el alma. El alma no está en la oferta y la demanda", explicó Carrió.

"Voy a hacer lo que el Presidente quiera. Y voy a continuar con mi estrategia por la República, independiente de lo que diga Durán Barba. El Presidente y yo nos llevamos bien, compartimos muchas ideas. Siento que soy una garantía para muchos sectores que no creen en Macri", aseguró.

"No comparto las decisión del gobierno que dice que la elección depende de la estabilidad de la moneda. Esto es independiente. Porque hay caos se vota el orden. El orden de este país, ¿es La Cámpora? ¿Es Cristina? ¿Es Kicillof? Jamás. El orden es Mauricio Macri".

"Hubo problemas de fiscalización y mucha trampa de algunos sectores que estaban con Cambiemos y luego se fueron. Sobre Vidal, mucha veces el pueblo te deja solo. El día de la fiscalización, a las patotas, va a haber gente con autoridad para que el telegrama no sea firmado solo por el presidente. No hubo control. Me pasó cuando Cristina me robó la presidencia. Un tropezón no es caída. Tuve millones de votos y nada más 500 mil", señaló