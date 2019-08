En Central Norte van por el otro campeonato, sumar más socios

“Al cuervo lo hace su gente”, una frase que caracteriza al hincha de Central Norte por ser tan fiel a sus colores a pesar de estar tantos años en “las malas”.

Desde hace un tiempo en una de las paredes del estadio Dr. Luis Güemes la dirigencia decidió cambiar esa frase por un mensaje que llegue al corazón del hincha. “Al cuervo lo hacen sus socios”.

En un campeonato que sin lugar a dudas le demandará grandes erogaciones, como el pago de sueldos y los viajes que deberá afrontar el equipo, la ayuda societaria pasará a ser fundamental para la economía de la institución.

Para este Federal A el Consejo Federal dio a conocer los valores de las entradas generales (populares) con un precio mínimo de $250 y un precio máximo de $300.

La dirigencia ya adelantó que para el primer partido de local, el 8 de septiembre, frente a Sarmiento de Chaco, la popular costará $300.

Hasta este mes la cuota de socio en Central Norte tuvo un valor de $150, pero a partir de septiembre se incrementará a $250.

“El campeonato pasado no aumentamos por la situación económica del país, y de todas maneras a la cuota a $150 la mantuvimos por dos años, todos los gastos que tiene el club ahora aumentaron en otra proporción”, sostuvo Martín Giaccio, secretario de Central Norte. Para el torneo, el socio con la cuota al día tendrá su beneficio. “Para este torneo también analizamos respetar lo que venimos haciendo, la entrada del socio saldrá más barata (sería de $150) y podrá acceder a cualquier sector del estadio”, sostuvo Giaccio.

Por último, el secretario de la institución dejó en claro la importancia de hacerse socio.

“El socio es el que ayuda cuando se termina el campeonato, es fundamental que el socio apoye porque para afrontar este torneo necesitamos de ellos. Con su aporte está ayudando todos los días para mantener el club. Estamos trabajando para darle más beneficios a los socios”.

Hace dos años la dirigencia de Central había dispuesto jugar únicamente con socios en el estadio Dr. Luis Güemes, la iniciativa no fue mala, eso hacía que aquellos que querían ver al cuervo tenían que tener ese “pacto de fidelidad” con la institución, pero obviamente la crisis también afecto a las entidades deportivas y Central tuvo que recurrir nuevamente a sus hinchas para poder subsistir.

Hasta el momento Central Norte cuenta aproximadamente con ochocientos socios activos, un número dentro de los parámetros acorde ante la falta de actividad desde hace dos meses. De todas maneras no deja de ser un número menor para un club con tanta convocatoria, tal como lo demostró en la final frente a Guaraní Antonio Franco por el Torneo Regional Federal Amateur.

El campeonato económico en Central Norte ya se está jugando desde el inicio de la pretemporada, ahora también es responsabilidad de los hinchas llegar hasta el club y hacerse socio para darle una mano al cuervo.

Para asociarte

Hasta que finalice agosto, aquellos que quieran asociarse podrán hacerlo con el precio actual de la cuota, $150.

Deberán ir a la secretaría del club, de lunes a viernes de 11 a 18, con la fotocopia del DNI, primera y segunda hoja, más los $150.

Otra forma de pago es con tarjetas de débito o crédito, esto permitirá que el socio no tenga que ir todos los meses a abonar, ya que directamente se le descontará en el resumen de su tarjeta.

Además de tener beneficios con las entradas, tendrán descuentos en la tienda oficial del club 1921.