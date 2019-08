Dicen que Incovi sobrefacturó la obra de la planta potabilizadora

El subcontratista de la obra en crisis denunció, además, una estafa de la empresa adjudicataria con cheques diferidos que al vencimiento no tienen fondos.

El paro de trabajadores que se encuentran construyendo los piletones para ampliar la capacidad de la Planta Purificadora de Agua ubicada en Campo Santo llegó a su tercera semana sin que haya una solución.

El responsable de haber contratado al personal, Julio López, se considera un estafado más por la empresa Incovi, que es la que tiene a su cargo una obra valuada en unos 100 millones de pesos.

López tiene una pequeña empresa en formación y fue subcontratada por Incovi para realizar los trabajos de ampliación. "Somos de El Bordo y por esta situación se está ensuciando a mucha gente trabajadora. Lamentablemente debo decir que fuimos estafados; parece que la modalidad de ellos es trabajar así, empezar una obra cobrar anticipos y terminarla como sea o como se pueda", disparó.

"Ellos (Incovi) nos subcontrataron a nosotros como pequeña empresa, nos dijeron que contratemos el personal y comencemos lo antes posible, que ellos se iban a encargar de los papeles. Sin embargo, nosotros no figuramos para nada en esta obra", reconoció amargado el contratista.

"En Aguas del Norte figura Incovi y nosotros somos unos fantasmas; tampoco los trabajadores están debidamente registrados", explicó López.

El hombre también sostiene que como es una pequeña empresa en formación no cuentan con los recursos para aguantar cheques a 90 o 120 días. "Lamentablemente nosotros no tenemos demasiados fondos como para bancar los cheques diferidos a tres o cuatro meses, el último que nos dieron por valor de 315.000 tiene fecha para el 24 de septiembre, es mucho tiempo y no lo podemos cambiar porque nadie lo quiere recibir", dijo.

"Fuimos a Salta y no pudimos encontrar quién quiera recibir un cheque de Incovi, lo peor será que el cheque no llegue tener fondos cuando se vaya a cambiar en septiembre, porque ya tuvimos esa mala experiencia de recibir cheques y cambiarlos en cambistas que cobran su comisión. Luego se toparon con el problema de que no tenían fondos y estamos sospechando que es muy posible que con este cheque pase lo mismo", alertó.

Para la empresa Incovi, con la entrega de los cheques la deuda ya estaría estuviera saldada. "Nosotros el único contacto que tenemos es el ingeniero Pablo Salas, es el único que pone la cara, pero también es personal contratado y lo están usando. La obra está parada por falta de pago, pero para ellos es como si estuvieran al día porque entregaron un cheque, que en el mercado no tiene ningún valor, porque proviene de una empresa poco creíble, un cheque firmado por Incovi es solo un papel que no lo recibe nadie", explicó López.

Tener relación directa con alguien responsable de la propia empresa es imposible según lo que expresó López. "Intenté varias veces hablar con algún dueño de la empresa pero no me fue posible, te hacen esperar y salen por atrás o se hacen negar. Estimo que son una empresa de Salta que debe tener alguna fuerte relación con la política porque se sienten impunes", denunció.

"Lo único que le puedo decir a los muchachos que están de paro en la obra, es que somos todos víctimas de una estafa. Incovi, son los únicos responsables de todo, yo soy de El Bordo y quiero vivir tranquilo, ya perdí un auto", finalizó.

