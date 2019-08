Alexander Caniggia: "Mi padre es una lacra humana, para mí no existe"

Mariana Nannis habló de todo en el programa de Susana Giménez. Desde los problemas de adicción de Claudio Caniggia y la gente que lo rodea, hasta los fuertes episodio de violencia que sufrió de su parte. Por supuesto, sus palabras tuvieron una fuerte repercusión. Y no solo del público de la diva.

Ni bien terminó la entrevista de Susana con la mediática, quien utilizó su cuenta en Twitter para manifestarse fue nada más y nada menos que Alexander, uno de los tres hijos de Nannis y Caniggia. "Mi padre es un HDP, una lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", fueron las palabras del joven.

Siempre según el relato de Nannis a Susana, Alexander está distanciado hace tiempo de su padre por todo lo que le ha hecho sufrir a su madre. "No quiere hablar más con él", le contó la mediática a la diva. De todas formas, su hermanos Charlotte y Kevin Axel -artista y de bajo perfil- sí tienen vínculo con el ex futbolista.

A lo largo de la hora que duró la entrevista con Susana, Nannis contó los motivos que la han alejado de su marido y que produjeron el enojo de Alexander: "No estoy divorciada, Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Vine acá para salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción. Una vez más lo vine a salvar: ya lo salvé muchas veces en mi vida. Siempre traté de protegerlo y sacar a la gente de su entorno. Lo logré pero llega un momento en el que no podés. Es mucho. Hay mucha gente mala a su alrededor que se aprovechan de él y de su problema de adicción".

Nannis contó que perdió un embarazo de dos meses y medio por una agresión de su marido. La mujer relató que él volvió de salir una noche con sus amigos y que le revisó los bolsillos del pantalón para ver si traía drogas. Cuando quiso meter su mano en el bolsillo él la empujó contra un auto.

"Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Agarré a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y que volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado (raspaje)", recordó.

Antes de que se presentara en el programa de la diva, previendo lo que podría suceder, Claudio Caniggia realizó una publicación en las stories de su cuenta en Instagram: "Una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis urgente, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. No es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años"