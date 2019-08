VIDEO Una mujer robó un cochecito de bebé y se olvidó a su hijo en el negocio

Tres mujeres entraron con sus hijos a una tienda de accesorios para bebés con el objetivo de robar. Una de ellas logró salirse con la suya pero la falla en el cálculo estuvo en un pequeño detalle: se dejó a uno de los nenes olvidado en el lugar

El propietario del negocio de Nueva Jersey, Enelio Ortega, compartió el video de la cámara de seguridad. En él, se pueden ver a las tres mujeres caminando por el local con sus hijos. Una de las mujeres intenta cerrar un cochecito durante unos minutos hasta que finalmente lo logra. Luego lo saca tranquilamente de la tienda bajo el brazo, pero deja atrás una de sus pertenencias: el nene con el que entró.

Ortega dijo que pasaron casi seis minutos hasta que una de las cómplices finalmente regresara a buscarlo. “No hemos tenido ningún problema así en esta tienda”, dijo Justin, gerente del local en declaraciones a CBS. “Estaba devastado de que alguien dejara a su hijo en un negocio por preocuparse más por robar un cochecito”.

“Lo que me ofende más es por los niños. No hagas eso con tus hijos”, dijo Ortega. “Si necesita robar para ganarse la vida, es un problema personal. Pero que traigan chicos que no tienen idea de lo que está pasando, eso me afectó. Por eso estoy compartiendo el video tanto como sea posible”. La policía logró identificar y localizar a dos de las tres mujeres, que tienen 20 y 23 años.