Alimentos: la “viveza criolla” amenaza los efectos de la quita del IVA

Son demasiadas las malas costumbres que afectarán el impacto de la baja del IVA implementado por Nación, y que apunta a aliviar la pesadilla económica que atraviesan muchísimos argentinos producto de la inflación.

El beneficio alcanza a un grupo de alimentos esenciales que integra la canasta alimentaria de las “familias de a pie”, pero la “viveza criolla” comenzó a actuar rápidamente y con total desparpajo.

En los últimos días pudo observarse en las principales cadenas de supermercados salteños, que tras aplicarse la modalidad “libre de IVA” algunos “acopiadores” dieron rienda suelta a la avaricia y al "sálvese quien pueda" haciendo desfilar enormes carros cargados por los pasillos de los supermercados con pilas de fardos de azúcar, yerba, arroz, harina, entre otros alimentos.

El problema no reside en que los almaceneros y pequeños comerciantes aprovechen la “oferta”, sino que rápidamente vacían las góndolas libres de valor agregado afectando a las familias argentinas, principal destino de la medida. Al mismo tiempo, al acaparar grandes cantidades de mercadería para revender (obviamente a precios mucho más elevados), dejan sin un sentido práctico a la quita del impuesto. Es decir, “quedamos en la misma”. En economía no existe acción que se aplique sobre un punto que no tenga consecuencias inmediatas en otro, y si el objetivo es superar o al menos sobrellevar el mal trance se requerirá de la colaboración de todos los sectores, y de controles muy estrictos. La moderación es la clave.