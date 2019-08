El semanario británico Financial Times advirtió hoy sobre la posibilidad de que se produzca el "noveno default soberano" en la Argentina, al alertar que el "reperfilamiento" significa un "incumplimiento y un posible perjuicio para los inversores".

El Financial Times advirtió sobre otro posible "default soberano" en la Argentina

Al criticar las medidas lanzadas por el Gobierno, el diario señala que "el peso se desplomó y los rendimientos de los bonos se dispararon el jueves, en respuesta a la reestructuración de la deuda propuesta".

"El presidente (Mauricio) Macri pidió calma y diálogo con la oposición, mientras Argentina busca evitar un noveno default soberano pidiendo a sus acreedores, incluido el FMI, más tiempo para pagar 101.000 millones de dólares en deudas", dice.

El artículo señala que un default soberano se produciría si "una de las principales agencias de calificación crediticia declarara un default porque un país no cumple con todas sus obligaciones de deuda, ya sea a través de un pago atrasado o incompleto o un rechazo total".

"Los países pueden alargar sus cronogramas de pago sin impagos si diseñan un intercambio voluntario de bonos antiguos por nuevos bonos a más largo plazo, tal vez endulzando el acuerdo al ofrecer pagos de intereses más altos a cambio", indicó.

El Financial Times advierte que ese intercambio "no debe ser forzado sino ser considerado verdaderamente voluntario".

Sostiene que "en el caso de Argentina, es probable que incluso un nuevo perfil voluntario en la práctica afecte negativamente a los tenedores de bonos y, por lo tanto, constituya un default".

Ese default sería "el noveno en la historia del país y el tercero desde el cambio de milenio", en comparación con el caso de Grecia, señala el Financial Times.

Añade que "un asesor económico cercano de Alberto Fernández expresó su preocupación de que las medidas podrían fallar en restaurar la estabilidad económica que el gobierno está buscando, lo que podría generar pánico entre los argentinos que no pueden intercambiar inversiones por efectivo".