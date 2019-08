River quiere su primera alegría local

River Plate, con la satisfacción de haber avanzado a cuartos de final de la Copa Libertadores, recibirá a Lanús, que está en una preocupante ubicación en la tabla de promedios, en el estadio Monumental, a partir de las 17.45, por la segunda fecha de la Superliga.

River, actual campeón de América, cumplió con el objetivo el pasado martes al eliminar a Cruzeiro, de Brasil, en Belo Horizonte, y se ubicó en los cuartos de la Libertadores.

El pase de instancia fue merecido, pero tras 180 minutos en donde el cero a cero fue inquebrantable y el festejo nació al triunfar en la definición con remates desde el punto penal.

Esa alegría que viven River y su gente necesita ser refrendada ante Lanús, alcanzando su primera victoria en esta incipiente Superliga, que inició con un empate, con sabor a poco ante Argentinos.

La Superliga, en su tercera edición luego de haberla ganado Boca y Racing, es una cuota pendiente para el River dirigido por Marcelo Gallardo, que a nivel internacional y en los mano a mano parece imbatible, pero en los certámenes extensos falla, y tarde o temprano deja pasar la oportunidad.

Hoy Lanús, que en la fecha inicial empató de local ante Gimnasia, está lejos de ser candidato al título con Luis Zubeldía como DT y está 19no. en la tabla de promedios del cual surgirán los tres descensos a la Primera Nacional y con un 1,207 sólo Patronato de Paraná lo separa de los equipos que intentan zafar del descenso.

Impensada situación para este Lanús, que si bien no es un equipo de los que se consideran “fija” para perder la categoría, no puede darse el lujo de tener una negativa y extensa racha porque puede sufrir con la calculadora en la mano.

Zubeldía podría hacer un cambio en la defensa con Leonel Di Plácido por Gabriel Carrasco, que no tuvo un buen partido ante Gimnasia, y en la zona media podrían jugar Marcelino Moreno o Pedro De la Vega.



Los equipos:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Santos Borré .DT: Marcelo Gallardo

Lanús: Agustín Rossi; Gabriel Carrasco o Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Lucas Vera y Marcelino Moreno o Pedro De La Vega; Lautaro Acosta y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Estadio: Monumental

Árbitro: Germán Delfino

Horario: 17.45.

TV: TNT Sports