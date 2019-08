Gallardo se guarda el "anti-Boca" hasta el domingo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, esperará hasta el domingo mismo a la mañana, para rearmar el equipo que jugará ante Boca el superclásico porque varios jugadores regresaron lastimados tras la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores al empatar el conjunto millonario anoche 1 a 1 con Cerro Porteño en Paraguay.



El volante Ignacio Fernández con una contractura en el isquiotibial izquierdo, el delantero Matías Suárez con una fatiga muscular en la pierna derecha y Cristian Ferreira con un fuerte traumatismo en el tobillo derecho realizaron tareas diferenciadas esta mañana.



Tanto Nacho Fernández como el cordobés Ferreira se realizarán estudios médicos en las próximas horas para determinar el grado de sus lesiones y saber si pueden ser tenidos en cuenta por el Muñeco Gallardo en el partido ante el Xeneize.



Las únicas certezas del equipo son que volverá a jugar Enzo Pérez que no estuvo en Paraguay por acumulación de amarillas y que no podrá ser tenido en cuenta Javier Pinola quien fue expulsado el fin de semana pasado ante Talleres.



Con dos superclásicos a la vista por la Libertadores a jugarse el 2 y el 23 de octubre, el equipo del Muñeco volvió al trabajo esta mañana en el Monumental pensando en Boca, pero por un cotejo a nivel local.



Lo cierto es que River sufrirá varios cambios porque además el tiempo de recuperación del resto de los jugadores es de poco más de 48 horas y Gallardo debe evaluar el estado físico de todos para evitar lesiones.



Igualmente, una posible formación podría ser: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz o Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Ferreira o Jorge Carrascal; Lucas Pratto o Suárez y Rafael Borré.



River se entrenó con tareas regenerativas para los que jugaron y con una actividad física para el resto y volverá a concentrar mañana a la tarde, tras los trabajos de pelota parada de cara al encuentro superclásico del domingo por



Por otra parte, la semana que viene tanto el lunes como el martes venidero el plantel tendrá jornadas libres ya que por la fecha FIFA habrá un parate hasta el 15 de setiembre cuando River reanude la Superliga visitando a Huracán.



Para la preparación de ese partido, Gallardo tendrá muchas bajas pues tanto la selección Argentina, como la de Paraguay, Chile y Colombia le llevarán jugadores para disputar los encuentros amistosos respectivos a nivel mayor y en la sub 20.



El entrenador del equipo argentino, Lionel Scaloni, citó para los amistosos a Armani, Montiel, Martínez Quarta y Palacios y a su vez, para la Sub 23 de Fernando Batista, están afectados Ezequiel Centurión y Julián Alvarez.



La lista de bajas continúa en Paraguay ya que Eduardo Berizzo convocó al zaguero Rojas, en Colombia con Rafa Borré en mayores y Carrascal para Sub 23 y en Chile con la segura convocatoria a Paulo Díaz.



Por otro lado, durante estas dos semanas seguirán con la puesta a punto para volver a jugar Leonardo Ponzio que tuvo una lesión muscular y Juan Fernando Quintero que recibirá el alta antes de fin de mes por la operación de ligamentos que sufrió hace seis meses.