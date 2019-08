“El nuevo edificio municipal y la casa de la cultura son nuestros próximos objetivos”.

-¿Cómo celebra Salvador Mazza el 72 aniversario de su fundación?

-Hemos organizado actos que se inician a primera hora de la mañana, contaremos con la presencia de autoridades provinciales, departamentales y de los intendentes de San Martín, autoridades del vecino país, con quienes tenemos un vínculo permanente, y en horas de la noche todos están invitados al festival y al reparto de la torta gigante. De nuestra localidad participarán representantes del sector comercial, de las empresas que operan en este municipio y de los diversos organismos que tienen presencia en nuestra localidad por ser zona de frontera.

-¿Cómo se vive el día a día de la localidad?

-En lo que hace al ámbito municipal, estamos muy tranquilos porque podemos cumplir con los sueldos, abonando todo al día, el personal está trabajando en forma normal y nosotros haciendo todos los esfuerzos para seguir con las obras que tenemos previstas para esta parte del año. Hemos tenido meses muy difíciles, pero a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel país todos tratamos de dar de sí lo más que podemos, para hacer frente a las dificultades de la mejor manera que se pueda.



-¿Cuáles son las obras que están incluidas en ese plan para 2019?

-Estamos trabajando en diferentes frentes, porque Salvador Mazza es un municipio extenso y nunca es suficiente lo que se hace, porque los vecinos reclaman más servicios y mejores condiciones, lo cual resulta lógico. Pero hemos finalizado con la pavimentación e iluminación y la instalación de los servicios en la avenida Mariscal Santa Cruz, lo que le dio a ese sector de la localidad un aspecto totalmente diferente. Este año hemos pavimentado la continuación de la avenida 9 de Julio, hemos hecho otra obra similar en el barrio Luján y Alto Verde, y hoy estamos abocados a mejorar el barrio Ferroviario.-Es uno de los barrios más antiguos de la localidad....

-Así es y necesitaba que le diéramos toda la atención porque hace años que no hacíamos nada en ese sector, que es el más amplio de toda la localidad. Hemos iniciado la remodelación total en la plaza Eva Perón, que contará con nuevas luminarias, bancas, caminería y juegos infantiles, por lo que quedará flamante para que la usen los vecinos apenas comiencen los días más cálidos. Es una obra que estamos haciendo con personal municipal como una forma de ahorrar recursos, porque el precio de los materiales se ha salido totalmente de todo presupuesto. Pero no es el único, porque en el barrio Villa Las Rosas, que marca la entrada a la ciudad, estamos trabajando en una plazoleta con iluminación, parquizado, juegos para la salud, que quedará muy lindo para los vecinos de ese lugar.

Pudimos comprar vehículos, maquinarias y trabajamos en el tema social, brindando toda la contención que podemos; hemos abierto la Dirección de Igualdad de Género, porque nos consideramos una administración inclusiva, en la que todos los vecinos tienen la misma importancia.



La situación económica del país-¿Cómo se viven en la frontera estos vaivenes de la política monetaria?

-Con incertidumbre a nivel local; seguramente las exportaciones con una moneda tan baja como la nuestra se terminan beneficiando, porque aumentan los volúmenes. Pero a nivel local todo se complica porque el comercio no puede vender con total certeza, porque de un día para el otro hay cambios en la cotización de las tres monedas, la argentina, laboliviana y la americana.

La recaudación genuina del municipio por las actividades económicas también se redujo, porque las transacciones se hacen desde los grandes exportadores de Buenos Aires, Córdoba o Santa fe a los grandes importadores de Santa Cruz de la Sierra y otras ciudades del vecino país. Nosotros solo vemos pasar los camiones precintados y más de 1.000 bagayeros que trabajaban en esa actividad informal cuando regía el transporte vecinal fronterizo se quedaron sin ese sustento diario. Pero el comerciante de frontera está tan acostumbrado que sabe que hay épocas malas y otras mejores, y por eso se queda, soporta y sigue en este lugar difícil pero que es nuestro en definitiva.



-¿Qué proyectos tiene el municipio para el próximo año?

-El municipio tiene un predio muy grande al lado de la parroquia, sobre la avenida y la plaza 9 de julio. Allí vamos a construir el nuevo edificio municipal y la Casa de la Cultura. Eso será un hecho porque vamos a trabajar con ese objetivo, ya que las familias de Salvador Mazza se merecen tener espacios como los que estamos proponiendo construir. El actual edificio municipal nos queda chico y tenemos que desperdigar oficinas por todos lados. Y la Casa de la Cultura es muy necesaria para organizar todo tipo de eventos.

Ya estamos trabajando en los proyectos y tengo la seguridad de que la Provincia nos va a seguir apoyando. Tengo un agradecimiento muy grande al gobernador Juan Manuel Urtubey, que siempre nos apoyó en toda iniciativa que le presentamos y ojalá así siga siendo con el próximo gobierno provincial.

