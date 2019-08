Un nuevo tiroteo sacude a EEUU: al menos 10 muertos en un bar de Ohio

El tiroteo ocurrió esta madrugada dentro o en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales y reproducidos por la agencia de noticias EFE.

Al menos 10 personas murieron, incluido el atacante, y otras 16 resultaron heridas en un tiroteo, el segundo en menos de 24 horas, registrado esta madrugada en la ciudad estadounidense de Dayton, en el Estado de Ohio, informó la Policía.

"El tirador ha fallecido. Hay otras 9 personas también. Al menos otras 16 personas fueron (trasladadas) a hospitales del área con lesiones", confirmó el Departamento de Policía de Dayton a través de su cuenta oficial de Twitter.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32