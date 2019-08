"Ser fuertes por que todos le quieren ganar al campeón de América”

El defensor de River Plate Javier Pinola advirtió este miércoles que el equipo debe mantener la fortaleza mental y anímica ya que “todos” intentarán derrotar “al campeón de América”.

Uno de los referentes del millonario, que se recupera de una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, remarcó que “lo mejor” que tiene el equipo dirigido por Marcelo Gallardo es la fortaleza mental y anímica y eso que será clave para afrontar la próxima seguidilla de partidos.

“Lo mejor que tiene este equipo es que somos muy fuertes mentalmente, algo que fuimos construyendo año tras año con la conducción de Gallardo. Y tenemos que aprovecharlo porque todos le quieren ganar al campeón de América”, manifestó Pinola en diálogo con la prensa luego de la práctica matutina en el River Camp de Ezeiza.

“Hay que seguir peleando en todos los frentes sin escatimar esfuerzos. Este equipo construyó un sello y hay que sostenerlo con confianza en nosotros mismos”, agregó el zaguero, de 36 años.

El ex-Rosario Central explicó que para mantenerse en la máxima competencia “en todos los frentes” el equipo debe ser “intenso” y eso es lo que inculca Gallardo tanto “en las prácticas como en los partidos”.

Consultado por un posible choque con Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores de América, el zurdo apuntó que primero deben superar a Cerro Porteño, de Paraguay.

“Nosotros pensamos en Cerro, que será un rival difícil y duro que vendrá a buscar una diferencia. Tenemos que estar concentrados para que no pase lo que nos pasó con Gremio”, recordó en referencia a la serie ante el equipo brasileño en las semifinales de la edición 2018 que se inició con una derrota por 1-0 en el estadio Monumental y que luego se definió en Porto Alegre con un agónico triunfo por 2-1.

Pinola, quien se lesionó el pasado 23 de julio durante el partido de ida de octavos de final ante Cruzeiro espera recibir el alta médica esta semana y reaparecer en el partido del próximo sábado ante Racing Club, como visitante, por la tercera fecha de la Superliga.

El defensor de River Plate Javier Pinola dijo hoy que es "incomparable" una final de Copa Libertadores de América ante Boca Juniors con una posible semifinal en la presente edición.

"Con total respeto, una cosa es una semifinal y otra una final, son dos cosas diferentes", comenzó el ex central de Racing Club y Rosario Central.

"En la Copa, primero pasemos a Cerro Porteño. No pierdo energía en pensar quién vendrá. Si es con Boca, será un partido nuevo, es incomparable con una final de Libertadores", prosiguió en una nota con Fox Sports.

No obstante, el cuerpo técnico no quiere apresurar los tiempos de recuperación dado que el paraguayo Robert Rojas cumplió en los partidos que debió reemplazar a Pinola y en estos días se pondrá a punto al chileno Paulo Díaz.

El único refuerzo de River Plate para esta temporada, completó este miércoles una intensa preparación física para estar en la consideración del cuerpo técnico en la seguidilla de partidos que afrontará el equipo a partir de la próxima semana.

El ex-San Lorenzo e integrante del seleccionado chileno también sumará minutos de fútbol en el amistoso que se jugará el viernes, a puertas cerradas, en el estadio Monumental ante All Boys.

La idea del Muñeco es tener a disposición a Paulo Díaz para la seguidilla de partidos que comenzará el sábado 17 de agosto a las 20 con la visita a Racing Club por la tercera fecha de la Superliga.

Luego, el millonario afrontará el jueves 22 la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Cerro Porteño en el estadio Monumental.

En el medio, el domingo 25, recibirá a Talleres por la cuarta fecha de la Superliga y allí se podría concretar el debut como titular de la única incorporación de la temporada que llegó desde Al-Ahli de Arabia Saudita a cambio de una suma cercana a los cuatro millones de dólares.

El jueves 25 viajará a Paraguay para la revancha con Cerro y cerrará la seguidilla el domingo 1 de septiembre con el Superclásico ante Boca Juniors en Núñez.

Mientras tanto, el plantel volverá a los entrenamientos este jueves en turno matutino en el River Camp de Ezeiza.