VIDEO En un merendero, una maestra se filmó cantando contra Macri junto a sus alumnos

Una maestra se filmó cantando contra el presidente Mauricio Macri en compañía de chicos en un merendero de Esquel, en la provincia de Chubut, y el intendente de esa localidad, Sergio Ongarato, repudió el episodio y lo comparó con prácticas del nazismo.

El video fue grabado en el interior de una sede vecinal del Barrio Cañadón de Bórquez donde de lunes a sábados dan clases de baile y fútbol a chicos de entre 4 y 16 años. Más de 30 menores asisten a diario al lugar y reciben además la merienda, que a veces se da en dos tandas.

La profesora de danzas Solange Kerbage es una de las vecinas que colabora y da clases en el centro comunitario. Fue quien grabó con su teléfono celular la filmación que está dirigida al jefe de Estado.

“Acá va un mensaje para nuestro querido Presidente: oh vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver”, se los escucha entonar a todos al unísono, aplaudiendo, agitando los brazos, golpeando la mesa. A continuación, algunos gritan por su cuenta y otros se le suman y replican: “Macri gato”, “viva Perón”, “viva Cristina”.

Mi más absoluto repudio a la utilización de la sede de una junta vecinal municipal para inducir a niños que reciben una copa de leche a entonar cantos y consignas en contra del Presidente de la Nación. pic.twitter.com/hSRKavSgsD — Sergio Ongarato (@sergioongarato) August 6, 2019

Las imágenes se viralizaron y generaron fuerte repercusión a tal punto que el intendente Ongarato también se hizo eco de lo sucedido y cuestionó con dureza la acción: “Mi más absoluto repudio a la utilización de la sede de una junta vecinal municipal para inducir a niños que reciben una copa de leche a entonar cantos y consignas en contra del Presidente de la Nación”, comenzó su descargo en las redes sociales.

Y continuó: “Esta práctica, realizada muchas veces, pero que ahora grabaron, colisiona con la declaración universal de los derechos del niño que expresa que el niño debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal”.

Estas cosas pasaron hace 70 años en la Alemania nazi y hace mucho menos en la Venezuela de hoy. Los resultados los conocemos.

El próximo domingo, está en tus manos que estas cosas dejen de pasar en nuestro país — Sergio Ongarato (@sergioongarato) August 6, 2019

Para el jefe comunal “esta es otra muestra más de la manipulación política de los niños en contra del gobierno nacional con la excusa de una taza de leche. Es la muestra del adoctrinamiento para la violencia política, el escrache, la intolerancia y el relato de una verdad a la medida de ellos”.

Ongarato, quien fue reelecto en su cargo en junio pasado, cerró su discurso con una comparación que le valió críticas: “Estas cosas pasaron hace 70 años en la Alemania nazi y hace mucho menos en la Venezuela de hoy. Los resultados los conocemos. El próximo domingo, está en tus manos que estas cosas dejen de pasar en nuestro país”.

En diálogo con el Diario Jornada Kerbage explicó que los cánticos surgieron de manera espontánea. Dijo que, como sucede a veces, en esa ocasión les ganó la pasión. “Nadie obliga a nadie a hacer nada, los pibes son libres de todo, eligen a qué taller asistir en la sede vecinal, y los padres confían en nosotros. Ellos más que nadie saben que están ahí porque no tienen la comida en su casa”, sostuvo.

La docente aseguró que no fue su intención “hacer sentir mal a nadie con cuestiones política-partidarias”. En ese sentido, pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido. “Pero pido por favor que no se minimicen el espacio ni la causa. Hay mucha gente disgustada porque involucran no sólo a mí con prejuicios, sino a muchas personas que trabajan en la sede”, agregó.