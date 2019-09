Messi. "No sé si Barça hizo todo para el regreso de Neymar"

Lionel Messi todavía no está en condiciones de volver a jugar en Barcelona por lesión, y por ello tuvo tiempo de ofrecerle una extensa entrevista al diario deportivo Sport, de la ciudad catalana, en la que cuestionó a los directivos del club blaugrana por “no haber hecho lo suficiente” para que su amigo el brasileño Neymar, retornara a la institución en este mercado de pases.

“Me hubiera encantado que volviera Neymar al equipo, pero sinceramente no sé si Barcelona hizo todo lo posible para su regreso”, disparó Messi.

“Es que a nivel deportivo Neymar es uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero además, a nivel imagen y sponsoreo, el club hubiera dado un salto de calidad”, siguió cuestionando el capitán del seleccionado argentino a la directiva culé.

“De todas formas es cierto que no es sencillo negociar con el París Saint Germain (PSG) para sacarle a Neymar. Quizá por eso será que no estoy totalmente decepcionado con que se haya quedado en Francia”, confió.

“Y además tenemos una plantilla espectacular, que también puede optar por todo aún sin Neymar”, alertó.

Los medios deportivos españoles, especialmente el programa deportivo televisivo “El chiringuito de jugones”, que emite Antena 3 y es líder de audiencia en ese rubro, remarcó desde que el mes pasado surgió con fuerza la posibilidad de que Neymar volviera a Barcelona, que esa gestión la encaró la dirigencia de la entidad catalana “por expreso pedido de Messi”.

Sin embargo el rosarino quiso negar esa versión y la de su influencia en la toma de decisiones del club, justamente utilizando esta fallida intención de repatriar al brasileño.

“Nunca pedí el fichaje de Neymar. Lo único que hice al respecto fue dar mi opinión. Por eso, para todos los que dicen que en Barcelona mando yo, con este regreso frustrado de Ney quedó demostrado que no es así”, argumentó.