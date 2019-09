VIDEO Roberto Piazza destrozó a Mirtha Legrand: “Es altamente perversa”

No son semanas fáciles para Mirtha Legrand. Primero, fue su comentario cuando trató al presidente Mauricio Macri de “fracasado”; luego, su pregunta infortunada y lamentable all periodista Mario Massaccessi cuando el invitado hacía referencia a una situación dolorosa de su vida. Y, aunque pidió disculpas públicas en ambos casos, el hecho no pasó desapercibido y el escándalo estalló en todos los medios.

Desde Madrid y, enfrentado desde hace unos años con la diva de los almuerzos, Roberto Piazza se metió en la polémica y publicó una carta abierta donde acusa a la conductora de “perversa, homofóbica y dictadora”.

“Otra vez... y van! Mirtha Legrand, nacida en un pueblo de Santa Fe, o sea provinciana como yo, y devenida a diva, con ese título de diva que no sé quién se lo puso, ya que en verdad una diva, si ustedes lo buscan en el diccionario. Nada más alejado de esta mujer. Luego de muchos años de ser madrina mía y de yo quererla mucho, pasó a ser una mujer desagradable, soberbia, déspota, con mirada con aires de grandeza y gestos despreciativos (...)”, escribió hace unas horas el diseñador de modas enfurecido.

El martes, y vía Skype, Piazza siguió aclarando sus dichos en Involucrados y explicó por qué salió a defender al periodista del noticiero de El Trece. “Me parece algo reiterativo por parte de Mirtha. Tiene un grado de perversión y homofobia tan grande que si no hace un tratamiento, va a tener una decadencia muy grande”, disparó el diseñador.



Y haciendo referencia a una situación similar que él vivió en el programa de la conductora hace 10 años atrás, Piazza reflexionó: “Es una cuestión de odio, de un problema personal. Yo a Mirtha la conocí en el ’82 apenas llegué de Santa Fe. La vestí durante 10 años. Nunca supe que tenía un hijo y que era gay, nunca me lo nombró. Sí hablaba de Marcela, pero jamás de su hijo”. Y agregó: “La señora tiene un problema de aceptación y homofobia. Es muy dictadora”.