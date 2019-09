Campos, dólares y autos, la vida de alta gama de narcohortelanos

Gendarmería, la Justicia federal y el Gobierno central celebraron al parecer el éxito de una operación antinarcóticos que llevaba más de un año y ocho meses de investigación. 408 kilos de cocaína y un evalúo de unos 240.000.000 de pesos en secuestro, más otros bienes como ser autos de alta gama, dinero en efectivo, soportes electrónicos de alta gama y un sinnúmero de objeto de gran valor marcan el operativo como uno de los más importantes del año.

Sin embargo, quedó claro que media tonelada de cocaína está señalando que el tránsito de estupefacientes por el país sería uno de los más grandes de la historia del negocio criminal. Es tan particular el delito que se sabe que uno de los ocupantes del camión que transportaba los tomates blancos antes de ser registrados ofreció 200.000 pesos en efectivo a la patrulla de control.

Tras la requisa y el hallazgo se dispararon los allanamientos en distintos puntos del país y los secuestros comenzaron a mostrar el lado A del tráfico. El cabecilla, Jesús Tito Navarro, empresario frutihortícola, manejaba campos, mansiones, dinero, joyas autos de alta gama y una camioneta con un doble fondo repleto de dólares, algo así como 100.000 en billetes verdes.

La parte local de la banda acopiaba la droga en el norte de Salta y luego la trasladada hasta la provincia de Buenos Aires.

La Justicia informó que el líder de la banda fue detenido junto a su esposa en Santa Fe, cuando viajaba hacia el mercado central de Buenos Aires a cerrar la operación.

Se efectuaron 16 allanamientos en Salta, Jujuy y Buenos Aires, en donde detectaron una camioneta con doble fondo conteniendo dinero en su interior, también hallaron maquinas para contar dinero, teléfonos satelitales y más de 100.000 dólares.

La caída del transporte dejó en evidencia a parte de la banda de traficantes, más no a quien financiaba tamaña empresa. Lo hallado, según una fuente, es solo lo que el narcotráfico deja como comisiones, pero el negocio no se hizo en ninguna provincia argentina, al parecer. Los dueños de los 408 kilos denunciados, aunque se habló primeramente de 280 y de 500, también no fueron localizados, como siempre.

El trabajo lo realizó el Escuadrón Núcleo 59 Santiago del Estero, que fue alertado del posible traslado de sustancia estupefaciente en un camión de hortalizas salido de Colonia Santa Rosa.

De esa manera, sobre ruta 34; a la altura del Peaje Fernández, en Santiago del Estero se dio caza a uno de los transportes.

Los funcionarios detectaron 16 cajones disimulados entre las verduras, los cuales contenían una cubierta de grasa, constatando la existencia de 389 paquetes rectangulares con cocaína en su interior. Totalizando un peso total de 408 kilos con 841 gramos.

Gendarmería, mediante la intervención de 70 líneas telefónicas y las tareas investigativas, logró desbaratar a esta organización narcocriminal dedicada al acopio de estupefaciente en Salta para luego trasladarlo hasta Buenos Aires.

Y con la base de pruebas en Rafaela (Santa Fe), los gendarmes detuvieron al líder de la banda que viajaba junto a su esposa en una camioneta. En la inspección del rodado incautaron 109.360 pesos, 2.720 dólares y un bolso de jean que contenía llaves de autos, de casas particulares y de candados de distintos tamaños.

Hasta el momento, como resultado de los allanamientos efectuados en las tres provincias involucradas, personal de la fuerza halló dentro del doble fondo de una camioneta 100.000 dólares. Además, secuestró maquinas de contar dinero y teléfonos satelitales.

La investigación fue coordinada por el subrogante del juez Federal Guillermo Molinari, el titular del Juzgado Federal 1, Daniel Bejas.

En principio, los cargos serían "transporte de estupefacientes con fines de comercialización". Allegados al operativo deslizaron que no fue el primer viaje que realizaba el mismo camionero con la misma carga y que la carga de verduras era totalmente lícita, como las supuestas actividades del líder de la banda.

De micro a macro

La captura de un gran cargamento implica el movimiento de un acopio del norte provincial.

Horas antes del operativo en Santiago del Estero, la División Antidrogas de la Policía Federal de Orán, en el paraje Yuchán, a unos 40 km de la ciudad de Orán, procedió a detener la marcha de una moto de baja cilindrada, la cual era conducida por un hombre mayor de edad, quien intentó huir no logrando su cometido, luego en presencia de testigos se le solicito que exhibiera sus pertenencias, encontrándose dos envoltorios con droga. Ese es el trabajo que la narcocriminalidad ofrece a cientos de norteños necesitados, que llenan los depósitos y acopios de droga.