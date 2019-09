Avanza la organización de los debates entre los candidatos presidenciales

La Cámara Nacional Electoral (CNE), los equipos de los seis candidatos presidenciales y miembros del Consejo Asesor integrado por especialistas llevaron a cabo este martes la tercera audiencia sobre la organización de los debates presidenciales, que se realizarán el 13 y el 20 de octubre en Santa Fe y en la Capital Federal.

En la reunión, las partes acordaron cómo será la estructura de los debates, de los que participarán todos los postulantes: Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (NOS) y José Luis Espert (Despertar).

Los puntos acordados

El encuentro televisivo iniciará con un bloque de apertura de 45 segundos donde cada candidato podrá presentarse y hablar libremente, pero sin confrontar ni referirse a otros candidatos; luego habrá dos bloques temáticos; y finalmente, un bloque de cierre de un minuto.

En el primer bloque temático se discutiría sobre economía y finanzas; educación y salud; derechos humanos, género y diversidad; y relaciones internacionales; mientras que en el segundo se hablaría sobre empleo y producción; desarrollo social; federalismo y seguridad.

Tal como ya se había acordado, el debate durará 2 horas 15 minutos -incluyendo las tandas comerciales- y la Televisión Pública pondrá su señal a disposición de todos los medios para que retransmitan el evento, pero con una imagen limpia, es decir, sin los denominados “zócalos”.

La ubicación de cada candidato en el escenario y el orden de exposición de cada tema son dos aspectos que serán sorteados.

También se consensuó que si un participante se excede en el uso del tiempo, se le bajará el volumen de su micrófono.

Lo que resta definir

Falta consensuar todavía quiénes serán los moderadores; en este sentido, la CNE pedirá a los canales de televisión que envíen propuestas de conductores, que se dividirán en duplas para cada debate, hombre y mujer.

Tampoco o hubo entendimiento sobre la posibilidad de que los participantes utilicen un "ayuda memoria".

El peronismo considera que no debe haber ningún papel sobre la mesa, aunque otros espacios, Juntos por el Cambio incluido, tienen diferencias, ya que en el medio se cruza la idea que todos comparten de que no pueden realizarse exposiciones con imágenes o carteles.

"El oficialismo pide que los candidatos puedan llevar al atril un ayuda memoria y ahí no están muy claras las posiciones. Para nosotros, la única manera de que, efectivamnete, no haya discusiones sobre cómo se presenta, es que no haya nada sobre el atril", señalaron a NA fuentes del Frente de Todos.

Los enviados de Macri, su vocero Iván Pavlovsky, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, pidieron que los postulantes puedan tener apuntes sobre la mesa y también papeles en blanco y una lapicera para hacer anotaciones en el momento.

Al no haber alcanzado una postura unificada sobre el tema, serán los jueces de la Cámara, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes zanjarán la discusión.

El otro punto que deberán definir los magistrados es sobre el formato del debate, ya que en el Frente de Izquierda insiste en que sea como en 2015, cuando cada candidato tenía un momento específico para efectuar preguntas directas a otro.

El resto de las fuerzas coincide en que este año debe ser más abierto y tras los dos minutos de exposición asignados a cada postulante, tengan 30 segundos para disponer como quieran, ya sea para ampliar conceptos, cruzar a otro o preguntar.

